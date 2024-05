Al via la seconda edizione de 'La città che vorrei'

Nei giorni 23, 24, 25 e 26 maggio si terrà la seconda edizione della manifestazione 'La città che vorrei' promossa dall'Università degli Studi di Foggia in collaborazione con il Comune di Foggia, l'Arcidiocesi Foggia-Bovino, Enti, Istituzioni e Associazioni del territorio.

Numerosi gli eventi che si svolgeranno nel centro storico protagonista di spettacoli, conferenze, incontri, giochi, performance teatrali, concerti, street food. Via Arpi sarà interamente pedonalizzata per la Notte bianca del 25 maggio e uno dei monumenti nazionali, il Cappellone delle Croci, sarà non solo restituito ai cittadini per l'intero periodo della manifestazione ma anche cornice straordinaria per un concerto all'alba a cura dell'orchestra del Conservatorio U. Giordano di Foggia. Si tratta di una iniziativa che si propone lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza verso una nuova progettualità basata su dialogo, collaborazione, confronto, condivisione di percorsi e obiettivi oltre che di partecipazione attiva.

Si parte giovedì 23 maggio alle 10 con la cerimonia inaugurale presso l’Aula Magna del Dipartimento di Studi Umanistici. A seguire una serie di seminari su sostenibilità e riciclo. Alle 14.30 laboratorio di lettura partecipata, condotto da TeatrInGestAzione di Napoli nel cortile del Dipartimento di Studi Umanistici, mentre alle 15 in piazza Mercato ‘Esami in piazza con introduzione al pubblico’.

Alle 17 nell’auditorium Santa Chiara incontro con Padre Ibrahim Faltas e a largo Sant’Anna l’iniziativa ‘UniFGood’. Alle 17.30 in piazza Mercato il seminario ‘Promuovere il Benessere Inclusivo e Sostenibile: l'Essenziale Legame tra Uomo, Animale e Ambiente nei Contesti dello Sport, Nutrizione ed Economia Circolare’, alle 18 nell’aula 3 del Dipartimento di Studi Umanistici l’incontro dal titolo ‘Film come strumento didattico: il cinema di Pierfrancesco Diliberto (Pif)’.

Alle 18 ‘Tutta mia la città - giochi di strada fatti per strada a cura dell'Associazione Libera’ in zona Cattedrale e alle 19.15 ‘Nati per leggere’ in piazza Mercato. Alle 20 si ritorna in largo Sant’Anna con lo spettacolo teatrale ‘Angoli’ a cura del Teatro della Polvere, mentre alle 21 in Cattedrale il ‘Daunia Gospel Choir’ in concerto per le vittime innocenti delle mafie.

Venerdì 24 maggio la mattinata sarà all’insegna di convegni, seminari e laboratori su ambiente, storia e solidarietà. Alle 17 in piazza Merca incontro dei gruppi di lettura della Biblioteca, alle 17.30 ‘Correndo con Daisy’ ovvero una esibizione della pratica sportiva dell'agility dog presso i Campi Diomedei. Alle 18 nella biblioteca del Dipartimento di Studi Umanistici presentazione del libro di Antonio Colasanto dal titolo ‘Favugne’, alle 18.45 aperitivo poetico in piazza Mercato e alle 19 in largo Sant’Anna il concerto per la legalità del Liceo Poerio. Alle 20.30 in piazza Mercato presentazione del libro di Giorgio Bozzo ‘Le radici dell’orgoglio’ e alle 22 ‘Festa degli studenti’ da ‘Papone 2.0’.

Sabato 25 maggio alle 10 ‘La Strada della Cultura’, passeggiata culturale presso i siti storico-archeologici di via Arpi con esperte di Mira aps e laboratorio tessitura. Alle 11 in piazza Mercato giochi da tavolo e di ruolo, mentre alle 12.30 concerto per la legalità della scuola Giovanni Bovio a largo Sant’Anna. Alle 14.30 laboratorio di lettura partecipata nel cortile del Dipartimento di Studi Umanistici, alle 16 a piazza Mercato ‘Educ(a)zione-alla scoperta del senso della cittadinanza a partire dal valore della legalità’.

Alle 16.30 cerimonia di premiazione del premio nazionale di poesia ‘Il senso dell’anima’ presso la Fondazione Monti Uniti e alle 18 presentazione della collana editoriale ‘I classici del ridere’ presso la biblioteca del Dipartimento di Studi Umanistici e passeggiata storico-musicale con partenza dalla Chiesa dell’Addolorata. Alle 19 a Santa Chiara concerto ‘Amadeus, il catalogo è questo’ e alle 19.30 visite guidate al Museo del Territorio in via Arpi. Alle 19.30 in piazza Giordano ‘Festa del volontariato’ e alle 22 in largo Sant’Anna concerto di Maresia.

Dalle 19 del 25 maggio alle 8 del 26 maggio ci sarà la ‘Notte bianca’ in via Arpi e largo Sant'Anna con aperture straordinarie del Museo Civico di Foggia, della Fondazione Monti Uniti e del Conservatorio di Musica Umberto Giordano.

Domenica 26 maggio da mezzanotte e fino alle 6 del mattino ‘Notte cinema’ presso il Dipartimento di Studi Umanistici. Alle 6 concerto dell’alba dell’Orchestra Young del Conservatorio Giordano diretta dal Maestro Andrea Palmacci presso il Complesso monumentale della Chiesa delle Croci. Alle 19 concerto ‘Green Music…musica sostenibile on the road’ dell’Istituto Catalano-Moscati a largo Sant’Anna e a seguire performance artistica ‘Allegorie dell’azzurro’.

Durante la tre giorni, per le vie cittadine si potranno ammirare le installazioni artistiche ‘Allegorie dell'azzurro’ e assaporare lo street food dell’evento ‘Divorare le mafie in un sol boccone’.

Il programma dettagliato è consultabile sul sito dell'Unifg.