Roberto Emanuelli presenta a Foggia il suo nuovo romanzo 'Ora amati'

Roberto Emanuelli venerdì 7 giugno alle 18.30 nel cortile del Museo di Storia Naturale di Foggia, presenterà il suo ultimo romanzo ‘Ora amati’. L’evento è inserito nel cartellone di giugno di ‘Fuori gli Autori’, la rassegna letteraria organizzata dalla Biblioteca ‘la Magna Capitana’ di Foggia e dalla Libreria Ubik. Per la prima volta nel capoluogo dauno, Emanuelli condurrà la sua presentazione in un modo speciale, che definisce lui stesso “più simile ai gruppi di riflessione ‘circolari’, con scambio reciproco di emozioni e di esperienze”.

‘Ora amati’ (Feltrinelli, 2024). Clara vive a Roma, dove gestisce una libreria. Ama tutto del suo lavoro, crede nel potere dei libri, che non solo ci consentono di scoprire mondi sconosciuti e vivere vite che non sono la nostra, ma possono anche curare. Salvare. Eppure, in questo momento, proprio lei, che spesso consiglia romanzi sicura del loro effetto sulle persone, non riesce a trarne alcun aiuto per se stessa. La sua vita è una continua altalena da quando, tre anni fa, ha conosciuto Alessandro e ne è diventata l’amante. Ha accettato una relazione costellata di distacchi improvvisi e mezze verità. Una storia che non è quasi mai come vorrebbe. Clara è diventata insicura, perché non si sente mai davvero scelta, a volte stenta addirittura a riconoscersi. Solo la presenza degli amici di sempre riesce a darle un po’ di conforto nei periodi più bui.

Anna invece vive a Milano e studia Economia alla Bocconi, per assecondare un desiderio dei genitori più che il proprio. Davanti a sé ha un futuro già scritto: tornerà in Calabria e prendere le redini dell’attività di famiglia. Ma non è questo che Anna vuole e infatti ha la sensazione di vivere una vita che non le appartiene. Mentre la propria famiglia fa finta di non vedere il suo disagio. Quando incontra Francesco, tutto sembra cambiare. La felicità, comincia a pensare, può esistere anche per lei. Francesco, però, si concede per poi ritrarsi, un giorno è presente, quello dopo scompare, lasciando Anna in balia di interrogativi senza risposta e di uno sconforto da cui è difficile riemergere.

Anna e Clara: due donne che cercano l’amore per trovare, anche, sé stesse. Due donne che in nome dell’amore corrono invece il rischio di perdere sé stesse. Cosa serve per dire basta, per non esistere solo in funzione di qualcun altro, per tornare, veramente, ad amarsi? Partendo da un’esperienza personale per certi versi simile a quella narrata, Emanuelli ha provato a raccontare una relazione capace di ‘avvelenare’ una vita. Capace di regalare momenti esaltanti, che accecano, ma anche altri di profondo sconforto e perdita di certezze. Quelle di Anna e Clara sono due storie individuali e al contempo universali.