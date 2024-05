Roberta Recchia a Foggia con il suo romanzo d'esordio 'Tutta la vita che resta'

A Foggia arriva Roberta Recchia con il suo primo romanzo, ‘Tutta la vita che resta’. L’appuntamento è per mercoledì 22 maggio alle 18.30 negli spazi della libreria Ubik. A conversare con l’autrice saranno il libraio Salvatore D’Alessio e la giornalista Francesca Romana Cicolella.

‘Tutta la vita che resta’ (Rizzoli, 2024). Marisa e Stelvio Ansaldo, nella Roma degli anni Cinquanta si innamorano nella bottega del sor Ettore, il padre di lei. La loro è una di quelle famiglie dei film d’amore in bianco e nero, fino a quando, anni dopo, l’adorata figlia sedicenne Betta – bellissima e intraprendente – viene uccisa sul litorale laziale, e tutti perdono il proprio centro. Quell’affetto e quella complicità reciproca non ci sono più, solo la pena per la figlia persa per sempre. Nessuno sa, però, che insieme a Betta sulla spiaggia c’era sua cugina Miriam, al contrario timida e introversa, anche lei vittima di un’indicibile violenza. Sullo sfondo di un’indagine rallentata da omissioni e pregiudizi verso un’adolescente che affrontava la vita con tutta l’esuberanza della sua età, Marisa e Miriam devono confrontarsi con il peso quotidiano della propria tragedia. Il segreto di quella notte diventa un macigno per Miriam fin quando – ormai al limite – l’incontro con Leo, un giovane di borgata, porta una luce inaspettata: l’inizio di un amore che fa breccia dove nessuno ha osato guardare.