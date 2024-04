Il Procuratore generale militare Marco De Paolis a Foggia per presentare il libro 'Caccia ai nazisti'

Arriva a Foggia Marco De Paolis, Procuratore generale militare presso la Corte militare d'Appello di Roma che tra il 2002 e il 2018 ha diretto le indagini su oltre 500 procedimenti per eccidi militari e civili commessi dopo l'8 settembre del 1943, portando a giudizio 17 processi e ottenendo 57 condanne all'ergastolo per i responsabili delle più gravi stragi compiute in Italia e all'estero durante la Seconda guerra mondiale. Giovedì 2 maggio alle 10.30 sarà nell'Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Foggia per presentare il suo libro ‘Caccia ai nazisti’ (Rizzoli).

‘Caccia ai nazisti’. Il libro racconta quindici anni di indagini, interrogatori, testimonianze e processi che hanno portato a oltre 500 procedimenti a carico di criminali nazisti e fascisti per eccidi civili e militari. Un lungo viaggio, dopo quarant'anni dall'archiviazione di quello che è stato poi definito ‘l'armadio della vergogna’ tra Italia, Germania ed Austria, per poter interrogare e portare alla sbarra numerosi ex appartenenti alle SS.

“Finalmente il 'secolo breve' finì - scrive la senatrice Liliana Segre nell'introduzione del libro - e sia pur con con troppo ritardo l'armadio fu 'scoperto' e aperto. Fu possibile da allora riorientare non solo la pubblicistica storica, ma anche l'attività giudiziaria a esigenze di verità e giustizia, che invece dovrebbero essere normali ed imprescindibili. La procura generale militare nel nuovo clima ebbe modo di aprire i dossier di una infinità di massacri compiuti sul nostro territorio dall'invasore nazista e dai collaborazionisti fascisti e intraprendere, così, un percorso di riconoscimento di diritto alla giustizia a un grande numero di vittime civili”.