A Foggia il primo Reading Party a suon di libri, musica e buon cibo

A Foggia arriva il primo Reading Party. Organizzato dalle associazioni culturali ‘Libertà Civile’ e ‘Possibili Scenari’, l’evento si terrà mercoledì 24 aprile alle 19 presso il ‘Carlito’s Bistrot’.

“È un appuntamento dedicato agli amanti della lettura e della condivisione culturale – spiegano gli organizzatori – che promette di essere un'esperienza letteraria unica nel suo genere. Sarà l’occasione per riunire la comunità di lettori di Foggia e offrire loro uno spazio dove condividere le proprie passioni letterarie, per incontrare nuovi amici, scoprire nuovi libri e immergersi in stimolanti discussioni letterarie. Si tratta di un nuovo capitolo nella vita culturale della nostra città”.

Durante la serata, i partecipanti si immergeranno per un’ora nella lettura di un libro che avranno portato da casa e per tutto il tempo terranno spento il cellulare. Poi potranno condividere le proprie riflessioni con gli altri ospiti. Il tutto sarà arricchito da una selezione musicale pensata per accompagnare i momenti di condivisione e riflessione, e – per chi lo desidera – da buon cibo e drink.

È necessaria la prenotazione al numero 366.1828930.