A Foggia in arrivo 'La notte medievale'

Si chiama ‘La notte medievale’ ed è l’evento che animerà il capoluogo dauno il 7 agosto. Organizzato dalla pro loco di Foggia e inserito nell’ambito della programmazione estiva, si tratta di un appuntamento speciale dedicato a Federico II di Svevia.

Si partirà da borgo Incoronata alle 18.30, per poi spostarsi nel centro di Foggia con un percorso itinerante di sbandieratori, musici e figuranti in abiti medievali. Sarà un'occasione unica per immergersi nella storia e rivivere la memoria del passato.