Al via ‘Summer Park’ 2021, Parcocittà replica al vandalismo e al malaffare con la cultura: “È un esempio di antimafia sociale”

Quattordici presentazioni di libri, otto concerti, 3 Dj set per giovani, 7 appuntamenti di teatro per ragazzi, 8 spettacoli di teatro per adulti, 6 appuntamenti di danze folk, 6 eventi di genere vario, uno tra tutti una presentazione sulla transumanza di Michele Pesante in cui si sensibilizzerà al turismo lento e alla mobilità dolce..e tanto altro. E’ ricco il menù di Summer Park 2021, il cartellone di eventi estivi promosso da Parcocittà a Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, con il patrocinio del Comune di Foggia.

Oggi la presentazione alla stampa svoltasi al Centro Polivalente di Parcocittà. Durante la conferenza, moderata dal responsabile Comunicazione Nicola Saracino, sono intervenuti: Simona Padalino, presidente Energiovane, capofila ATS Parcocittà; Roberto Lavanna, componente cda Fondazione dei Monti Uniti di Foggia; Rita Amatore, presidente associazione L’Aquilone.

La rassegna di eventi terrà compagnia ai foggiani per tutta l’estate con appuntamenti di teatro, musica, cinema, eventi per giovani, presentazioni di libri e tanto altro. Partner della Summer Park 2021 sono: Rosso Gargano, Lobozzo Gelati, Coop Alleanza 3.0, Sistemi Energetici, Circuito Cicolella, San Francesco Hospital-Gruppo Telesforo.

