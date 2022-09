A Foggia è tempo di 'Musica e sorrisi': da Lina Sastri a Paolantoni, grandi nomi al Teatro del Fuoco

Dodici appuntamenti, undici spettacoli teatrali tra i quali si incastona il concerto di Fabio Concato (in programma a fine marzo). È il ricco cartellone di eventi organizzato dalla associazione Musica e Sorrisi, presieduta da Gianni Calabrese e presentato al pubblico stamani, a Palazzo Dogana.

“Abbiamo fatto del nostro meglio, proponendo un cartellone impegnativo, ma sono sicuro che ci sosterranno tante persone. L'obiettivo è raggiungere i costi e poter realizzare anche delle serate di beneficenza come è accaduto lo scorso anno”, ha commentato Calabrese.

“La cultura è veicolo di coesione, ma anche di solidarietà, sulla quale da anni investe l'associazione Musica e Sorrisi. Finalmente, quest'anno si potrà tornare a teatro senza obbligo di mascherina, e godersi momenti di sorrisi, leggerezza e gioia, e cultura, che solo il teatro sa regalare”, le parole di Floriana Rignanese, madrina della rassegna e presentatrice di tutti gli spettacoli.

Si torna alla normalità, senza più alcuna restrizione. Un aspetto che, come ha dichiarato il presidente della Provincia Gatta, fa sì che la nuova stagione sia quella della definitiva ripartenza: “È importante per il nostro territorio e la nostra città che non vive un momento facile. Questa stagione teatrale rappresenta la perfetta sinergia tra pubblico e il mondo delle associazioni che vogliono rendersi protagonisti per il cambiamento del territorio. Come Provincia, durante la pandemia, abbiamo dato dei segnali di attenzione verso un settore profondamente colpito, concedendo gratuitamente il teatro a tutte le associazioni, proprio perché in quel preciso momento bisognava dare un segnale di coraggio e speranza agli addetti ai lavori”.

Si parte sabato 5 novembre con 'Tipi' di Roberto Ciufoli. A seguire, Lina Sastri, Carlo Buccirosso, Toti e Tata, I Ditelo Voi, Chiara Francini, Vincenzo De Lucia, Massimo De Matteo, Enzo De Caro, Fabio Concato. Chiusura, il 15 aprile con lo spettacolo di Biagio Izzo e Mario Porfito. Gli spettacoli si terranno tutti al Teatro del Fuoco.

La campagna abbonamenti, già in corso, resterà aperta fino al prossimo 20 ottobre, dopo di che sarà possibile acquistare i biglietti per i singoli spettacoli.