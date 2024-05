La storia urbanistica di Foggia nel volume 'L'ideale di Città' di Luigi Longo e Costanza Iafelice

Lunedì 3 giugno alle 18:30 nella sala ‘Rosa del Vento’ della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia si terrà la presentazione del volume ‘L’ideale di Città. Racconto urbanistico di Foggia dal XIX secolo ad oggi’ curato dall’urbanista Luigi Longo e dall’architetto Costanza Iafelice.

Il volume fa seguito alla mostra cartografica ‘L’ideale di Città’, promossa e organizzata dalla Fondazione nel 2017, attraverso la quale i curatori e ideatori, Luigi Longo e Costanza Iafelice, hanno voluto raccontare lo sviluppo del territorio cittadino attraverso una rilettura dei Piani territoriali che nel tempo si sono succeduti, a partire dal 1894 e fino al 2005.

“Argomento sempre scivoloso quello dell’urbanistica soprattutto in una città come Foggia - sottolinea in una nota il presidente della Fondazione, Aldo Ligustro - costretta a ripensarsi per una serie di avvenimenti ormai consegnati alla storia, che ne hanno sconvolto gran parte del disegno urbanistico al pari del suo ingente patrimonio storico e monumentale. Grazie alla mostra e a questa pubblicazione - conclude Ligustro -, la Fondazione consegna alla città una nuova occasione per riaprire un dibattito pubblico quanto mai indispensabile alla luce delle sfide che ci attendono”.

“Ci sono piani che improntano il tipo di città per sempre - spiegano gli autori nell’introduzione al volume - e altri che pur restando in piedi per anni non ne rispecchiano la natura, altri ancora che non vedono mai la luce o che vengono realizzati solo parzialmente. Abbiamo deciso di partire dalla lettura delle carte dei diversi piani regolatori di Foggia - dal primo del 1894 fino all’ultimo Documento Programmatico di preparazione al PUG che verrà - e abbiamo voluto esplorare di volta in volta l’intorno, il contesto storico, economico, politico, sociale, culturale, in cui ciascun piano è stato concepito, per raccontare lo sviluppo della città e capire quale visione guidasse i soggetti politici decisori e la collettività cittadina del momento che li esprimeva”.