Alessadro Corallo e Gianluca Somaschi portano 'La Città del Sorriso' nell'istituto 'Murialdo'

Che ci fanno Alessandro Corallo e Gianluca Somaschi, rispettivamente redattore e scenografo del celebre format Mediaset, Striscia La Notizia, a Foggia? I due autori saranno in Capitanata per presentare l’ultima fatica editoriale, “La città del sorriso”. L’appuntamento è per sabato 15 ottobre alle 9, presso la scuola media 'Murialdo'.



IL VOLUME | “ll sorriso è contagioso. Il sorriso è entusiasmo. Il sorriso è colore e così era alla 'Città del sorriso', fino a quando i bambini hanno smesso di sorridere, forse perché stavano diventando grandi. La città ha addirittura cambiato nome in 'Città del non sorriso' e non si vedono più le farfalle colorate, l’allegria e nemmeno i raggi di sole nei disegni dei bambini. Solo musi lunghi e tristi per strada e sui fogli che ora sono anche poco colorati. Nessuno sapeva il perché di quel brutto cambiamento fino a quando, un giorno, un nuovo compagno di scuola proveniente da molto lontano ha raccontato la sua storia. Un libro per tornare a sorridere per ogni cosa e in ogni situazione, esattamente come facevamo da piccoli”.

GLI AUTORI | Alessandro Corallo è redattore del programma Mediaset Striscia la notizia. Conosce bene Haiti, dove ha adottato uno dei suoi quattro figli, ed è stato volontario in Paraguay, dove ha avviato progetti per i bambini di strada. È autore, sceneggiatore e regista di spettacoli teatrali e programmi TV. È autore dei libri 'l mappamondo magico' (Emi editore), 'Matt e Splatch - Nel regno di Sottoterra' (Falzea) e 'Chiara pasticcera' (Falzea, 2013). Con l’EMI ha pubblicato Ad 'Haiti si nasce ultimi' e 'Haiti non muore'. Gianluca Somaschi, illustratore ed artista milanese, lavora nel reparto scenografico di “Striscia la notizia” e “Paperissima”. Diplomato all’Accademia di Belle Arti di Brera (Milano), da oltre vent’anni espone le sue opere in eventi e gallerie in tutta Italia e anche all’estero.