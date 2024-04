La storia della banda della Uno Bianca nel primo saggio di Antonio Diurno

Mercoledì 24 aprile alle 18.15 presso la sala Rosa del Vento della sede della Fondazione dei Monti Uniti, si terrà la presentazione del saggio ‘Cattive divise. La banda della Uno Bianca’ (Augh Edizioni, 2024) di Antonio Diurno.

‘Cattive divise. La banda della Uno Bianca’. Il libro ripercorre minuziosamente una delle vicende più oscure della storia del nostro Paese, è un saggio dedicato anche a coloro che, per motivi anagrafici, non ne hanno vissuto o conosciuto i dettagli. Alla fine degli anni Ottanta, una vasta zona compresa tra le province di Bologna, Forlì e Pesaro è scossa da un susseguirsi di eventi violenti e delittuosi. Una banda che sembra inafferrabile. A rendere inconfondibile il loro modus operandi sono due fattori: la ferocia e l’utilizzo della stessa autovettura. La banda della Uno Bianca, così viene definita dal 1991, diventa una presenza costante nelle pagine nazionali della cronaca nera e un grosso rompicapo per le forze dell’ordine. Fino alla scoperta più incredibile: cinque di loro appartengono alla Polizia di Stato.

Antonio Diurno. Laureato in Lettere moderne e criminologo Aicis (associazione italiana criminologi per l’investigazione e la sicurezza), foggiano classe ‘78 con la passione per il teatro e la cucina, è alla sua prima fatica editoriale.