A Foggia la premiazione del Campionato ‘Rally & Velocità’ ACI Sport 2023 di Basilicata, Molise e Puglia

Sarà per la prima volta la città di Foggia ad ospitare, il prossimo sabato 20 aprile alle 17.30, la cerimonia di premiazione del Campionato ‘Rally & Velocità’ ACI Sport 2023 di Basilicata, Molise e Puglia. L’atteso evento della consegna ufficiale dei premi e delle onorificenze ai protagonisti del motorsport, giunto ormai alla trentaquattresima edizione, si svolgerà nella Sala del Tribunale del Palazzo Dogana.

Il programma della cerimonia prevede – dopo i saluti istituzionali – la proiezione del video istituzionale di ACI Sport e dei momenti salienti del docufilm ‘Ralph De Palma – l’uomo più veloce del mondo che veniva da Biccari’ a cui seguirà la consegna del Trofeo De Palma al pilota foggiano Lucio Peruggini.

Ospiti d’onore saranno Guido Gaetani d’Aragona (FIA Sports Club Relations Manager), il presidente dell’Automobile Club d’Albania Niko Leka e il segretario generale della Federazione Sportiva Automobilistica del Kosovo Valton Tytynxhiu.

Questi i prestigiosi trofei che verranno assegnati: ‘Casco d’oro’ al Regolarista tarantino Dario Di Castri (vincitore nel 2023 del Challenge Centro Sud per le Auto Moderne, già vincitore assoluto nel 2007-2009-2010-2011-2012-2013), ‘Talento dell’anno’ al Velocista leccese Eliseo Donno (promettente kartista che nel 2023 è stato vincitore del Ferarri Challenge Europa), ‘Talento dell’anno’, ‘Veterano del motore’ al Direttore Generale di ACI Sport Marco Rogano, ‘Fair Play sportivo’ a Pierpaolo Carra (pilota, dirigente sportivo ed organizzatore con Casarano R.T).

Previsti anche riconoscimenti per i vincitori assoluti, gli under 25, gli under 55, le Scuderie e di Classe per le Specialità dei Rally, della Regolarità, della Velocità, degli Slalom e dei Formula Challenge.