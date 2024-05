La Polizia di Stato ricorda le vittime di mafia e terrorismo

Una giornata per ricordare tutte le vittime del terrorismo, della mafia, del dovere e di ogni forma di criminalità. È quella che si terrà a Foggia sabato 11 maggio in via Gramsci. Si tratta del Memorial Day organizzato dal Sindacato Autonomo di Polizia (Sap) in occasione del 32esimo anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio.

“Vogliamo ricordare – spiegano dal Sindacato – il sacrificio non solo di uomini in divisa e servitori dello Stato, ma anche di giornalisti, politici, religiosi e semplici cittadini che hanno pagato con la vita il loro impegno a favore della collettività. L’intento è quello di non dimenticare il loro immenso sacrificio ed onorare la loro memoria. Una terra, quella di Foggia e della provincia, che ha pagato un duro prezzo e conta tante vittime nell’adempimento del proprio dovere, uccise per mano della criminalità, del terrorismo e delle mafie”.

La cerimonia si terrà alle 9.30 e il personale della segreteria provinciale SAP di Foggia deporrà una corona di fiori presso il cippo situato nel piazzale antistante la Questura e dedicato ai caduti della Polizia di Stato.