In Pinacoteca Fabienne Agliardi presenta il suo romanzo 'Appetricchio'

Giovedì 11 aprile alle 18 presso la Pinacoteca Il 900 di Foggia, terzo e ultimo incontro di questa edizione 2024 di ‘Leggo Quindi Sono-Le giovani parole’ con Fabienne Agliardi che presenta il suo romanzo ‘Appetricchio’ (Fazi, 2023), selezionato al Premio Strega 2024.

‘Appetricchio’. Situato sul fianco di una montagna, non lontano dal mare, separato dal resto della vallata da un ponte malfermo che gli abitanti non attraversano mai, Appetricchio è il posto dove tornare per far pace con noi stessi e capire chi siamo. È qui che è nata Rosa, la madre di Mapi e Lupo, gemelli di Brescia che ad Appetricchio hanno trascorso tutte le vacanze della loro infanzia. In paese vivono personaggi stravaganti: la maggior parte di loro si chiama Rocco, in onore del santo patrono, nessuno ha un cognome e ognuno parla un dialetto che sembra una lingua straniera, strana e imprevedibile. Andando in auto verso Appetricchio, i protagonisti ricordano con nostalgia le avventure semplici e i rapporti genuini vissuti in quel posto che è sempre rimasto nei loro cuori, fino a svelare, con un inaspettato colpo di scena, il motivo che li ha tenuti lontani per un periodo così lungo della loro esistenza.