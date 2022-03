Peppe Barra al Teatro del Fuoco con ‘Non c’è niente da ridere’

Dopo il grande successo con lo spettacolo di Lello Arena, continua al Teatro del Fuoco di Foggia, la rassegna di prosa dedicata alla comicità tutta partenopea, arriva Peppe Barra protagonista dello spettacolo ‘Non c'è niente da ridere’, ma, contrariamente a quanto sembrerebbe annunciare il titolo, si riderà parecchio con lo "spettacolo al contrario" proposto da Peppe Barra, in scena con Lalla Esposito, all'interno di una scenografia che ribalta la visione proponendo un teatro guardato dal punto di vista degli attori, con il sipario, le quinte, i palchetti come fondale.

In questo spazio realissimo e al tempo stesso irreale si avvicendano un attore e un’attrice in una sequenza di macchiette, canzoni, monologhi, varietà e surreali parodie del teatro classico napoletano, rappresentando le situazioni drammatiche della coppia teatrale, fino all’inatteso finale pulcinellesco, poeticamente comico. Sull’onda dei ricordi, sommersi dalla nostalgia di un’epoca perduta, che non tornerà mai più, tra bisticci e dolci parole d’amore, i due attori nei panni di Pulcinella e Colombina si abbracciano per andarsene insieme in Paradiso, al termine di uno spettacolo dal ritmo incalzante per i continui cambi di scena, di luce, di costume, di musica dal vivo e di linguaggio.

