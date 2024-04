Foggia ospita una tappa della TTX Cup

La TTX Cup arriva a Foggia. Il 21 aprile a partire dalle 10.00 nel piazzale antistante il pronao villa comunale, ci sarà una delle tappe del circuito di tornei di Table Tennis X. Si gioca con racchette senza gomme e paline più pesanti. Lo speaker detta i tempi, allo start si gioca contemporaneamente su 8-10 tavoli, si fanno tre set da due minuti e vince chi fa più punti in due dei tre set. I 4 semifinalisti parteciperanno alla manifestazione TTX Nazionale a Roma.

La manifestazione, organizzata da ASD Tennistavolo Foggia L. Siani, è inserita nel progetto del Comune di Foggia ‘La Primavera Sportiva’ e si pone l’obiettivo di avvicinare in maniera pratica e divertente al tennis tavolo. L’iscrizione va fatta on line qui oppure sul posto il giorno del torneo a partire dalle 9.30. Per informazioni chiamare il numero 389.6643342.