Foggia ospita la seconda edizione di 'Run for'

Domenica 19 maggio a partire dalle 9 a Foggia all’ingresso della villa comunale, ci sarà la seconda edizione di ‘Run for’, manifestazione podistica inserita nel calendario nazionale federale delle gare di 10 km, livello bronze, che ha l’obiettivo di promuovere l’attività fisica ed i corretti e sani stili di vita. Organizzata dall’ASD Foggia Running in collaborazione con l’associazione ‘CerBelli’ e con l’US Foggia-SNA Atletica Leggera, prevede due competizioni: ‘Run for TEN’ che è la gara federale di 10km (quota di iscrizione € 10 a partecipante) e ‘Run for FUN’ la camminata ludico-sportiva di 5km aperta a tutti (quota di iscrizione € 5 a partecipante).

Le gare avranno come base di partenza e arrivo via Galliani. Entrambe quelle da 10 km si svilupperanno verso la parte sud della città, articolandosi nel seguente percorso: partenza da via Galliani in direzione viale Fortore, passaggio davanti alla Questura lungo via Gramsci per proseguire fino al campo da baseball, via Grandi e via Mons. Farina fino a via Gandhi, passaggio davanti al campo scuola Coni fino a viale primo maggio, lungo rettilineo fino al Parco Campi Diomedei, arrivo in via Galliani.

La camminata ludico-sportiva di 5km si svilupperà nel seguente percorso: partenza da via Galliani in direzione viale Fortore, ingresso nel Parco Campi Diomedei percorrendo i camminamenti interni, arrivo in via Galliani. All’interno del parco cittadino più antico di Foggia sarà installata una serie di strutture per informare e accogliere i partecipati, nonché il palco per le premiazioni finali.

‘Run for’ è anche attenzione alla legalità e all’inclusione. In accordo con gli Assessorati alla Sicurezza e Legalità, Scuola e Cultura del Comune di Foggia, la camminata di 5km aperta a tutti, è stata ribattezzata ‘Camminata per la Legalità e l’Inclusione’. Protagoniste assolute saranno le scuole elementari di Foggia, tutte invitate a partecipare. Parte del ricavato delle iscrizioni alla ‘Run for FUN’ sarà devoluto all’associazione ‘CerBelli’ che intende costruire una visione condivisa di comunità inclusiva e promuovere l'empowerment delle persone neurodivergenti. Inoltre, grazie alla generosità di uno dei Partner della manifestazione, 500 bambini potranno prendere parte gratuitamente alla camminata.

Anche per l’edizione 2024, la manifestazione vedrà la partecipazione speciale dell’Esercito, grazie al coinvolgimento attivo delle due Caserme cittadine della Brigata Pinerolo, il 21° Reggimento Artiglieria e l'11° Reggimento Genio Guastatori, che correranno con oltre 400 militari. All’interno della Villa Comunale saranno presenti gli Info-point utili per conoscere meglio la Forza Armata e ricevere informazioni. All’interno della Villa Comunale e lungo tutto il percorso ci saranno speakers, animazione e tanta musica. Per informazioni e iscrizioni, visitare il sito internet www.runfor.run.