A Foggia arriva il 'Nazra Palestine short film festival'

Domenica 28 aprile presso ‘Associazione Jaco’ a partire dalle 20.30, ‘Rete Palestina Libera’ di Foggia in collaborazione con ‘La Comunità palestinese di Puglia e Basilicata’ e ‘Centro Aria’ organizza il 'Nazra Palestine short film festival', un evento per sensibilizzare sul dramma umanitario di Gaza, attraverso proiezioni di cortometraggi internazionali aventi come tema la condizione della popolazione palestinese precedente ai fatti del 7 ottobre.

Nel corso della serata sarà presente un punto di raccolta firme dell’associazione ‘Schierarsi’ di Alessandro Di Battista per dar forza alla proposta di iniziativa popolare di riconoscimento dello stato di Palestina, che verrà presentata in Parlamento. Durante l’evento le realtà organizzatrici interverranno a presentare i corti stimolando il dibattito col pubblico, e sarà possibile degustare pietanze tipiche palestinesi. Il ricavato verrà devoluto a realtà umanitarie operanti sul territorio occupato.

L'ingresso è gratuito, previa registrazione a questo link.