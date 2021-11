Riparte Musica felix: Giovedì 25 novembre e mercoledì 1° dicembre all’Auditorium Santa Chiara di Foggia i due spettacoli rimandati per Covid

Programmazione invariata In scena il grande jazzista e polistrumentista Gavino Murgia col suo gruppo e il duo violino e chitarra di Ettore Pellegrino e Marco Salcito Riprendono le attività di Musica felix, la seguitissima rassegna organizzata dalla Fondazione Apulia felix, giunta alla sua VI edizione. Il 25 novembre e il 1° dicembre si svolgeranno i due spettacoli di recupero dello scorso anno, purtroppo rimandati a causa del Covid-19.

Durante il primo appuntamento di giovedì 25 novembre, si potrà assistere al concerto intitolato Gavino Murgia Island Mediterranean Trio, con Gavino Murgia al sax, ai flauti e alla voce, Pietro Iodice alla batteria e Marcello Peghin alla chitarra e ai live elettronics. La fusione delle sonorità del jazz, della classica e del mediterraneo, darà vita ad un concerto policromo, dalle forti connotazioni ritmiche. Frontman del gruppo è il polistrumentista di origini sarde Gavino Murgia, che ha suonato con grandi artisti come Bobby McFerrin, Michel Godard, Paolo Fresu, Babà Sissokò, Gianna Nannini, Massimo Ranieri e tantissimi altri.

Mercoledì 1° dicembre, invece, l’appuntamento è con lo straordinario virtuosismo della chitarra di Marco Salcito e la suadente timbrica del violino di Ettore Pellegrino, che si fondono per un concerto, intitolato Da Paganini a Piazzolla. Violino e chitarra tra passione e virtuosismo, all’insegna di sonorità che richiamano il valzer, la samba e il tango. In programma l’esecuzione di brani di Hector Villa-Lobos, Radamés Gnattali e Astor Piazzolla. La rassegna Musica felix, organizzata dalla Fondazione Apulia felix di Foggia, gode del supporto del Comune di Foggia – Assessorato alla Cultura, del Teatro “U. Giordano”, dell’Associazione Musica Civica, e si avvale del supporto della Regione Puglia e del Teatro Pubblico Pugliese all’interno della “Programmazione Custodiamo la cultura in Puglia” – Fondo Speciale per la Cultura e Patrimonio Culturale L.R. 40 art. 15 comma 3 – Investiamo nel vostro futuro. L’ingresso, che avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid, è riservato a tutti gli abbonati della scorsa edizione della rassegna che siano in possesso del Green Pass e dell’abbonamento.

Gli spettacoli avranno inizio alle ore 20,00, con l’ingresso del pubblico all’Auditorium Santa Chiara a partire dalle ore 19,30. Per ulteriori info: tel. 3929892331 / e-mail:infoapuliafelix@gmail.com