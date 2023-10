Quattro cantautori per una creazione collettiva: parte a Foggia la 'maratona' di ‘Noteum’

Quattro artisti afferenti a tre distinti progetti musicali, proventi da regioni diverse e vissuti diversi, si incontreranno per la prima volta negli studi di registrazione dell’etichetta discografica ‘Noteum’ di Foggia, e si misureranno in una inedita ‘maratona creativa’. L’obiettivo? Riuscire a dar vita - in 5 giorni e 5 notti - ad un progetto musicale finito, figlio delle esperienze e delle sensibilità artistiche di ciascuno.

E’ questo, in breve, il progetto ‘Canzoni dietro le quinte’, lanciato da Noteum, che ospiterà e produrrà gratuitamente il frutto di questa ‘comune’ musicale: dal 27 ottobre al 1° novembre, gli artisti Nico Maraja, Alis Mata e Freddy e Max del duo Malìa si riuniranno nella struttura di via Troia (Provinciale 115), dove avranno a loro totale disposizione la sala strumenti e la sala registrazione di Noteum per non perdere nemmeno una nota di questa esperienza musicale intensiva. Il coordinamento e la direzione artistica del progetto è affidata ad un big della musica italiana: Valerio Zelli, frontman e autore degli Oro nonché presidente dell’etichetta musicale Music Records Italy; ingegnere del suono, Loris Mancini.

IL PROGETTO | ‘Canzoni dietro le Quinte’ è un progetto unico nel suo genere. “E’ un incontro inedito tra cantanti, cantautori e musicisti selezionati su scala nazionale, che si incontreranno per la prima volta, avviando una collaborazione ‘a primo ascolto’. Insomma, un incontro al buio artistico”, spiega Matteo Bruno amministratore unico di Noteum. “Ai partecipanti sarà offerta una vera e propria ‘vacanza musicale’, ossia sarà data loro ospitalità presso le camere in dotazione della sala di registrazione e, nella loro permanenza, sarà offerta la possibilità di visitare i luoghi più belli della provincia di Foggia e degustare i piatti tipici della nostra cucina. Insomma tutto ciò che possa ‘stuzzicare’ ispirazione e creatività”.

“Sono felice di far parte di questo progetto perché ho sempre creduto nella collaborazione e condivisione delle idee”, aggiunge il direttore artistico del progetto, Valerio Zelli. “Se è vero che - trovato un linguaggio universale, possiamo parlare tutti la stessa lingua - sono certo che negli studi Noteum si parlerà la lingua della musica e della verità. Non c’è regola migliore della collaborazione per fare da una scintilla un fuoco intenso”. Il progetto è alla sua prima edizione, ma lo casa discografica sta già vagliando candidature di artisti per le edizioni future.

GLI ARTISTI | I quattro artisti coinvolti in questo ‘esperimento musicale’ sono Nico Maraja, Alis Mata e il duo Malìa. Il primo viene dalla Capitale, ha 45 anni, vari album ed esperienze musicali sulle spalle. Si definisce un ‘musicante’, e si muove nel solco della musica 3D (“fatta per le orecchie, ma anche per gli occhi e l’immaginazione”), cantautorato e colonne sonore. Varcherà la porta degli studi ‘Noteum’ “con curiosità e voglia di condividere. Spero di sperimentare linguaggi nuovi e creare qualcosa di inaspettato”.

Dietro Alis Mata, invece, c’è Alice, 29enne che si sta facendo strada tra Firenze e Milano. Arriverà a Foggia con uno spirito “energico e connesso: spero di poter arricchire i miei processi creativi con la creatività degli altri partecipanti. Scrivere a partire da idee altrui è una delle cose più divertenti che esistano”. Infine, ci sono i foggiani Freddy e Max, al secolo Federica Vinciguerra e Massimo Laquaglia rispettivamente di 21 e 22 anni. Il loro genere è tra il pop-indie e il cantautorato, con un sound elettronico etereo e soft dark. Sono gli unici a ‘giocare in casa’, ma negli studi di via Troia entreranno nella bolla di un inedito incontro musicale. “Divertimento, formazione ed esperienza” è quello che si aspettano.

NOTEUM - LIBERI DI CREARE | Noteum è una realtà musicale pugliese che opera sul territorio nazionale da oltre 7 anni. Durante la sua attività ha ampiamente dimostrato la capacità di sostenere la musica emergente, vincendo bandi nazionali e regionali fino addirittura a portare i propri artisti sul palco del Medimex 2019, 2022 e 2023.

Con oltre 10 produzioni negli ultimi 2 anni (tra LP e singoli), e più di 1 milione di stream reali sulle piattaforme digitali, Noteum è una delle factory più attive sul territorio pugliese. Nonostante le difficoltà causate dalla pandemia negli ultimi 2 anni Noteum ha promosso i propri artisti dal vivo attraverso show-case mirati in locali storici dello Stivale e organizzato per il 5° anno consecutivo il contest nazionale “Non è mica da questi particolari che si giudica un cantautore” con la finalissima 2021 live presso “L’Asino che Vola” di Roma. Noteum non è soltanto etichetta, ma anche publishing e studio di registrazione con sede nelle campagne foggiane in una struttura all’avanguardia di oltre 300 mq immersa in un parco di circa 10.000 mq. Ospita songwriting sessions, corsi, master class, e garantisce registrazioni, mixing e mastering di qualità eccellente, collaborando proattivamente e in maniera continuativa anche con altri studi e professionisti sul territorio nazionale.

La foto di Nico Maraja è di @Viviana Berardi

La foto di Alis MATA è di @Giulia Caico

La foto dei Malìa è di @Cristiana Falcone