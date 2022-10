'Music for action': Carmine Padula dirige l'orchestra stabile di Foggia tra le sue colonne sonore

Il quarto evento della Prima stagione concertistica dell’Orchestra Ico Suoni del Sud avrà luogo venerdì 14 ottobre, alle 20.30, al Teatro Giordano di Foggia e sarà particolarmente suggestivo.

Si intitola infatti 'Music for Action' e proporrà un ricco programma musicale di colonne sonore composte per film e fiction televisive dal maestro Carmine Padula, pianista, compositore e direttore d’orchestra foggiano di riconosciuto talento, con una brillante carriera in ascesa e un curriculum costellato di prestigiose collaborazioni e premi, nonché di attestazioni di stima da parte di artisti e musicisti di fama nazionale e internazionale, tra cui, il genio Ennio Morricone.



Padula dirigerà l’orchestra stabile di Foggia in un viaggio affascinante che partirà dalla sua primissima opera scritta per la serie Rai 'Ognuno è perfetto' fino alle musiche per 'Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso', che andrà in onda a breve, sempre su Rai 1, passando per tanti suoi lavori tra cui la colonna sonora del film 'Chiara Lubich' e quella della recente miniserie tv di successo, 'La sposa', con Serena Rossi.



“È davvero un grande piacere per me suonare a Foggia e partecipare a questo particolare momento storico della nostra città – afferma Padula -, la nascita di un’orchestra stabile credo che sia qualcosa di straordinario per il nostro territorio e far parte della prima stagione concertistica dell’orchestra Suoni del Sud è per me davvero un grande onore e piacere".



La Prima stagione concertistica è organizzata dalla Ico Suoni del Sud in collaborazione con il Comune di Foggia, il Teatro Umberto Giordano e il Conservatorio Giordano, con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Puglia.



L’ingresso è con abbonamento o biglietto, acquistabile al botteghino del Teatro Giordano a partire da un’ora prima del concerto oppure su www.vivaticket.com.

Per informazioni si può scrivere all’indirizzo email orchestrasuonidelsud@gmail.com o telefonare al numero 324.5912249.