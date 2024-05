Antonio Bux presenta il suo nuovo libro al museo di storia naturale

Selezionato nella dozzina del Premio Strega Poesia, Antonio Bux, poeta foggiano, presenterà il suo libro finalista ‘Mappe senza una terra’ giovedì 16 maggio alle 18 al museo di storia naturale. Il polo biblio-museale di Foggia rende così omaggio al poeta che, insieme alla biblioteca ‘la Magna Capitana’ e alla libreria Ubik, ha ideato la rassegna ‘Fuori i Poeti’ che scalda i motori per la terza edizione in programma ad ottobre, con tre giorni dedicati alla poesia contemporanea italiana. A dialogare con Antonio Bux ci sarà Mara Venuto, poetessa di origini tarantine. L’ingresso libero fino ad esaurimento posti.

‘Mappe senza una terra’. Quest’opera pare nascere dalla necessità dell’autore di porre in versi la propria esperienza di vita partendo dalla giovinezza (trascorsa in terra natia di Capitanata) fino ad arrivare alla maturità, vissuta per buona parte tra le zone della Catalogna. È dunque una silloge che processa in un continuo e perpetuo nostos la sua filigrana esistenziale, realizzando la propria filosofia di pensiero tramite il paesaggio e i luoghi frequentati dal poeta. Paesaggio che, in questo caso, diventa pretesto di sparizione, in perfetta simbiosi con l’incedere/retrocedere dell’esperienza umana.

Dunque, una sorta di onirica e metafisica mappatura esistenziale apparentemente vissuta senza una vera e propria terra di appartenenza, piuttosto come una continua destinazione che ha nell’origine la sua meta di arrivo. Questo viaggio è percorso assieme a fantasmi, echi, visioni, introspezioni e geografie, sia fisiche che spirituali, cercando, per l’appunto, quel dialogo, possibile e impossibile al tempo stesso, con una dimensione altra che è ancora una volta il paesaggio (condiviso con chi lo abita o lo ha abitato) in tutte le sue forme e sfumature, facendo sì che esso diventi un passaggio di testimone tra chi è stato su questa terra e chi vi è ora e un giorno rifletterà ad altri la propria sparizione.