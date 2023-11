Al Museo di Storia Naturale con giochi da tavolo, scacchi e dama: torna l’International Games Month

Torna a Foggia l’International Games Month, l’iniziativa organizzata in tutta Italia dall’Associazione Italiana Biblioteche, per sottolineare il ruolo ludico-ricreativo e aggregativo del gioco nell’ambito dei servizi bibliotecari. A causa della chiusura momentanea della Biblioteca ‘La Magna Capitana’, quest’anno l’appuntamento si terrà in via del tutto eccezionale presso il Museo di Storia Naturale dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 dei giorni 19 e 26 novembre.

Nella due giorni spazio ai giochi da tavolo, agli scacchi e alla dama. A disposizione degli utenti, che potranno recarsi al Museo ad ingresso libero e senza alcuna prenotazione, i giochi di società saranno ammessi al prestito già a partire dal lunedì successivo. I giochi da tavolo saranno illustrati da appassionati giocatori che frequentavano abitualmente l’Area Gaming della Biblioteca. Confermata anche per quest’anno la collaborazione con A.D. Scacchi Foggia (affiliata Federazione Scacchistica Italiana e C.O.N.I.) che ha sottoscritto un patto di collaborazione.

Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sul portale www.lamagnacapitana.it oppure telefonando al numero 0881.706413.