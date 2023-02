Dalla vita vera alla narrazione: storia di Patatina. È il momento de 'La mia amica scavezzacollo'

“Diciamo che la mia sola difesa contro la paura è tentare di riderle in faccia”. È ciò che dice e fa Arianna Micol Beltramini, tanto nella vita vera quanto nel romanzo che racconta questa straordinaria storia. Quale? Quella che narra l’incontro con Maria. Anzi, con Patatina: l’ottantenne che conquista il cuore della scrittrice e, di rimando, della protagonista del romanzo dal titolo La mia amica scavezzacollo (Hacca, 2022).

È il secondo libro in lizza per l’VIII edizione di Leggo QuINDI Sono, il concorso-progetto che lancia il premio Le giovani parole: martedì 28 febbraio, alle ore 18, la scrittrice Micol Beltramini presenta il suo libro nella sala narrativa della Biblioteca di Foggia, partner organizzativo della manifestazione insieme con la libreria Ubik e la Fondazione Monti Uniti che sostiene l’iniziativa. L’indomani, mercoledì 1° marzo, doppio giro negli istituti di Capitanata: alle ore 9.00 l’autrice incontra gli studenti dell’Olivetti di Carapelle per poi spostarsi, alle ore 11.00, al Notarangelo-Rosati di Foggia. La mia amica scavezzacollo (Hacca, 2022). Si apre con un colpo di fulmine sui Navigli di Milano questo ironico e commovente romanzo di Micol Arianna Beltramini, tra la consegna di una traduzione e un passito in Vineria. Se non fosse per la differenza di età sarebbe una storia facile e bellissima: una passeggiata fino al parco, lunghe chiacchierate, cenette in ristorantini caratteristici.

Ma Patatina - questo il suo soprannome - tra vecchi amori che ritornano, almeno nei ricordi, e fughe inaspettate rischia di mettere in pericolo un fidanzamento che sembrava perfetto. E allora potrebbe non essere sufficiente la promessa di una gita al mare per salvare questo amore burrascoso, perché Patatina ha più di ottant'anni, una casa sprangata dalla ASL, un fratello lontano lontano che una volta un asino ha salvato dai fassisti. Questa è la storia di un'amicizia strana e complicata, di una ragazza con il sorriso a forma di cuore che della sua amica non aveva capito quasi niente ma poi si è presa la responsabilità di non guardare altrove. Micol Arianna Beltramini. Nata a Cagliari nel 1978, ha scritto tra gli altri 101 cose da fare a Milano almeno una volta nella vita (Newton Compton, 2008). Per Newton ha scritto anche una favola, Cornflake (2009) e I 101 luoghi più romantici di Milano (2010); con Mondadori ha pubblicato il romanzo Vienimi nel cuore (2011), e Perché Milano è meglio di Roma (2013). Come sceneggiatrice ha inoltre firmato le graphic novel Last goodbye. Un tributo a Jeff Buckley (Edizioni bd, 2019) e Murder ballads (Mondadori, 2021).