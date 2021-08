Celebrazione dell'Assunzione di Maria: si potrà accedere in piazza XX Settembre solo con Green Pass e documento di identità

In riferimento alla celebrazione pontificale nei Primi Vespri dell’Assunzione al Cielo della Beata Vergine Maria, prevista per il 14 agosto, alle ore 19,30 in Piazza XX Settembre, l’Arcidiocesi di Foggia-Bovino, attenendosi alle disposizioni delle Autorità istituzionali, comunica alcune modifiche alle indicazioni precedentemente emanate.

Per accedere alla piazza bisognerà esibire agli steward il Green Pass e il documento di identità. Si ribadisce che è vietato l’ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori; ha una temperatura corporea uguale o superiore a 37,5°; sia stato nei 14 giorni precedenti a contatto con persone positive al Covid-19. -

L’apertura dei varchi (C.so Garibaldi – lato Provincia; C.so Cairoli: solo per disabili e accompagnatori) sarà anticipata alle ore 18,00.

Indicazioni e norme per la partecipazione

È vietato l’ingresso per chi non presenta il Green Pass al momento dell’ingresso al luogo della celebrazione, presenta sintomi influenzali/respiratori, ha una temperatura corporea uguale o superiore a 37,5°, sia stato nei (14) giorni precedenti a contatto con persone positive al Covid-19. Indossare la mascherina e per tutto il tempo della celebrazione

Sono esenti i bambini di età inferiore a 6 anni, i soggetti con disabilità non; compatibili con l'uso della mascherina. Inoltre, si raccomanda di rispettare sempre le distanze di sicurezza - almeno 1 m, sia in entrata che in uscita evitando assembramenti. Per la distribuzione della S. Comunione, restare al proprio posto, i fedeli verranno raggiunti dai ministri.