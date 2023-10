Nelle piazze di Capitanata arrivano le mele dell'Aism

Anche le piazze di Capitanata si tingeranno di rosso, giallo e verde. Ovvero dei colori delle mele dell’Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) che sabato 7 e domenica 8 saranno presenti a Foggia e in altri centri della provincia.

I volontari saranno presenti davanti al pronao della villa comunale, nella zona pedonale e al centro commerciale ‘Mongolfiera’ per quanto riguarda il capoluogo dauno. Le altre località interessate dall’iniziativa sono Ascoli Satriano, Cagnano Varano, Candela, Castelnuovo della Daunia, Ischitella, Lucera, Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Orsara di Puglia, Rocchetta Sant’Antonio, Sannicandro, San Marco in Lamis, San Severo, Stornara, Stornarella, Troia e Vico del Gargano.

Come tradizione vuole, con una offerta minima di dieci euro si potrà portare a casa un sacchetto di mele e contribuire alla ricerca. I fondi raccolti nelle piazze, infatti, andranno a garantire e potenziare i servizi destinati alle persone con SM e a sostenere la ricerca scientifica. Grazie ai progressi compiuti dalla ricerca scientifica, oggi esistono terapie e trattamenti in grado di rallentare il decorso della malattia. La ricerca negli ultimi 20 anni ha fatto passi da gigante per assicurare cure molto efficaci che hanno cambiato l’impatto sulla qualità di vita quotidiana, ma le cause della malattia sono ancora sconosciute e la ricerca è fondamentale per trovare la cura risolutiva.

Come riporta il sito dell’Aism, la sclerosi multipla è una grande emergenza sanitaria e sociale. In Italia, ogni anno, 3.600 persone ne vengono colpite (una nuova diagnosi ogni 3 ore). Delle 137mila persone con SM, il 10% sono bambini e il 50% sono giovani sotto i 40 anni. Si tratta della prima causa di disabilità neurologica nei giovani adulti dopo i traumi.

Chi desidera dare una mano nella raccolta può contattare la sezione provinciale al numero 0881 707722 o presentarsi presso la sezione in via Lorenzo Scillitani al civico 17.