Marco Ferrante a Foggia presenta il romanzo 'Ritorno in Puglia'

Marco Ferrante sarà a Foggia ospite dell’associazione culturale ‘I fiori blu’ venerdì 12 aprile alle 19 presso la sala Mazza del Museo Civico, per presentare il suo libro ‘Ritorno in Puglia’ (Bompiani), un romanzo pugliese sul tema universale dell’integrazione e dell’identità e dell’amore come specchio dell’incomunicabilità.

‘Ritorno in Puglia’. Protagonista è Bernardo Bleve. Brillante imprenditore con radici nel vecchio mondo agrario, ha un complesso rapporto con la sua terra (una Puglia rappresentata nella sua antica bellezza), con la sua famiglia (la moglie Elena e i figli Gelasio, Francesca e Pietro) e con l’azienda agricola che ha ereditato. Tutti legami nei quali si mescolano idealismo e vanità, ipocrisia e desiderio di riscatto. L’affondamento di una motovedetta di profughi da parte di una nave da guerra italiana di fronte a Brindisi sarà la svolta per una tragedia pubblica che diviene anche privata. Con una scrittura morbida, ma estremamente precisa e capace di grandi campiture come dell’analisi di dettagli rivelatori, Ferrante ci conduce attraverso un attraente e originale racconto sulle contraddizioni, gli slanci e le illusioni di una famiglia borghese alle prese con realtà umane e culturali molto differenti dalle proprie.

Marco Ferrante. Giornalista, scrittore e dirigente televisivo, è entrato in Mediaset alla direzione generale informazione, nel marzo 2019. Attualmente è vicedirettore di Videonews. Dal 2011 ha lavorato a La7, dove è stato nominato vicedirettore nel 2015. In precedenza, ha lavorato al TG5, responsabile dell'area economia a ‘Il Foglio’, vicedirettore de ‘Il Riformista’. Per questi quotidiani è stato ritrattista di personaggi dell'economia. Ha collaborato con ‘Il Sole 24 Ore’, ‘Il Messaggero’, ‘Panorama’, ‘Vanity Fair’, ‘Io Donna’, ‘Corriere Economia’. Ha scritto e condotto ‘Icone’ su Rai 5. Ha collaborato per quattro anni a ‘Matrix’ su Canale 5. Per la radio, è stato uno dei conduttori di ‘Tabloid’, una rassegna stampa delle pagine interne dei quotidiani. Ha partecipato a due edizioni del Premio Strega con ‘Mai alle quattro e mezzo’ e con ‘Gin tonic a occhi chiusi’. È direttore della rivista di cultura umanistica ‘Civiltà delle macchine’.

L’autore sarà anche ospite anche a Lucera (giovedì 11 alle 20 presso Cremeria letteraria) e a Cerignola (venerdì 12 aprile alle 17.30 presso la libreria Mondadori).