Mancini, Carella, Rosa Rosa e Zingarelli insieme per 'Cara Foggia ti scrivo'

‘Cara Foggia ti scrivo’ è il titolo dell’incontro letterario in programma a Palazzo Dogana mercoledì 26 giugno alle 18.30. Tre gli autori presenti che presenteranno al pubblico le loro ultime fatiche letterarie: Giovanni Mancini e Domenico Carella (‘Giovanni Mancini, la mia vita in tre atti’), Gioacchino Rosa Rosa (‘Floris e il mistero dell’olio di gomito Paoloni’) e Lino Zingarelli (‘Tutto il male che fai’). L’ingresso è libero.

‘Giovanni Mancini, la mia vita in tre atti’ (Mitico Channel, 2024). Il conosciutissimo attore foggiano si racconta in una sorta di one man show letterario nel quale non mancano gli ‘scorci’ della sua Foggia e le storie della sua gente.

‘Floris e il mistero dell’olio di gomito Paoloni’ (Youcanprint, 2024). Floris è il nome in codice di un agente de SISMI che, a seguito di un banale errore di distrazione, compromette la vita di numerosi colleghi sotto copertura in Medioriente. Da quel momento in poi comincia per lui un inarrestabile declino che lo porterà ad accettare qualsiasi incarico pur di sopravvivere. A distanza di anni, ingrassato e invecchiato, Floris, alla canna del gas, decide di farla finita togliendosi la vita. Ma mentre sta per mettere in pratica il suo macabro piano, uno strano personaggio, il Cavalier Paoloni, produttore dello straordinario e misterioso "Olio di Gomito Paoloni, buono in tavola, ottimo nei motori", gli offre una eccellente occasione per riscattarsi e cominciare una nuova vita. Ma quello che Floris non sa è che i veri guai per lui sono appena cominciati.

‘Tutto il male che fai’ (Les Flâneurs Edizioni, 2024). Quando Manuela ritorna a Roma dopo una vacanza tra il mare del Gargano e Foggia non immagina che la sua vita sta per cambiare per sempre. L’amatissima nonna muore per mano di due balordi: il mondo sembra crollarle addosso. L’angoscia è amplificata dalla scoperta di una vecchia foto che la nonna custodiva gelosamente e che apre uno squarcio oscuro sul suo passato. Manuela, allora, decide di seguire l’istinto, spinta anche da una misteriosa quanto inquietante bambola, inatteso dono della nonna della sua amica del cuore. Comincia, così, un avventuroso viaggio in cui coinvolge i suoi amici, e che la porterà nuovamente a Foggia dove misteriose tracce provenienti dal passato le faranno scoprire una città piena di misteri e di ferite aperte svelandole una atroce verità. Una storia di dolore e di rinascita che lascia una certezza: il male, anche a distanza di anni, presenta sempre il conto.