Il giornalista Luca Pernice presenta 'Schiavi d'Italia', libro-reportage sul ghetto di Borgo Mezzanone

Venerdì 21 giugno alle 18.30 nel Cortile all’aperto del Museo di Storia Naturale di Foggia si terrà la presentazione di ‘Schiavi d’Italia’, il nuovo libro del giornalista foggiano Luca Pernice. L’evento è inserito nel cartellone estivo di Fuori gli Autori, la rassegna letteraria organizzata dalla biblioteca ‘la Magna Capitana’ e dalla Libreria Ubik. A questo appuntamento si affianca, tra gli organizzatori, anche il Presidio cittadino di Libera ‘Nicola Ciuffreda – Francesco Marcone’ con gli interventi di Massimo Monteleone (docente dell’Università degli Studi di Foggia) e Daniela Marcone (referente nazionale del Settore Memoria di ‘Libera’).

‘Schiavi d’Italia’ (Paoline Editoriale Libri, 2024). Suddiviso in brevi capitoli e con l’inserto di scatti in larga parte concessi dal fotografo foggiano Franco Cautillo, è un libro-reportage sul ghetto di Borgo Mezzanone, tra Foggia e Manfredonia, dove vivono circa 2.000 braccianti, soprattutto nordafricani, che lavorano nei campi 12-13 ore al giorno per pochissimi euro l’ora. Sono loro gli schiavi del nuovo millennio. L’autore, che è andato nel ghetto e ha incontrato i migranti, racconta la loro vita reale, fatta di estrema miseria, sfruttamento, violenza e intimidazioni. Nel ghetto i caporali trovano sempre braccia da sfruttare, ma i migranti sono sfruttati anche dai loro connazionali. Qui la mafia nigeriana gestisce il business della droga e della prostituzione, di cui si servono anche gli italiani. Una denuncia delle reali condizioni di vita dei migranti. La prefazione è di don Luigi Ciotti, presidente di ‘Libera’.