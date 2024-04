Micol Arianna Beltramini presenta a Foggia ‘Heartbreak Hotel’

Micol Arianna Beltramini, scrittrice e autrice di graphic novel, torna a Foggia lunedì 29 aprile alle 18, negli spazi del Museo di Storia Naturale per un nuovo incontro di ‘Fuori gli Autori’, la rassegna a cura di Ubik e Biblioteca ‘La Magna Capitana’. Al centro della serata, il romanzo a fumetti dal titolo ‘Heartbreak Hotel’ (il castoro, 2024).

‘Heartbreak Hotel’. Maya ha perso l’amore della sua vita, Martino è stato preso in giro dal ragazzo dei suoi sogni, Fiona è stata tradita dal suo fidanzato e dalla sua migliore amica, Fede si sente responsabile per quello che è successo alla sua ragazza. Cuori diversi, ma ugualmente spezzati, accolti nel calore illusorio dell’Heartbreak Hotel. Ma c’è un momento per piangere sulle proprie ferite e un momento per smettere di farlo. E per guarire, unendo le forze, aprendosi di nuovo al mondo.

Micol Arianna Beltramini. Nata a Cagliari nel 1978, ha raggiunto il successo con il bestseller ‘101 cose da fare a Milano almeno una volta nella vita’, il romanzo ‘La mia amica scavezzacollo’, i libri illustrati ‘La piccola enciclopedia degli alieni’ (disegnato da Diego Zucchi) e ‘Che sfiga! Storie di gente che ha cambiato il mondo ma poi qualcosa è andato storto’ (disegnato da Giancarlo Ascari), diversi fumetti tra cui ‘Last Goodbye – Un tributo a Jeff Buckley’ (disegnato da Gea Ferraris), ‘Murder Ballads’ (disegnato da Daniele Serra), ‘Anna dai capelli verdi’ (disegnato da Agnese Innocente).