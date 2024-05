A L'Altrocinema Cicolella il 2 giugno è 'Bomba libera tutti' con proiezioni mattutine

“Il 2 giugno non sapete dove andare? Venite al cinema, apriremo le porte solo per voi e proietteremo i film per passare la mattinata insieme. Vi aspettiamo”. È con questo post che L’Altrocinema Cicolella presenta sui social l’iniziativa ‘Bomba libera tutti. Per tutti quelli che non fuggono da Foggia’ ideata per la mattina della domenica dell’evacuazione di una parte della città per il disinnesco dell’ordigno bellico in via Spalato.

Il programma prevede tre proiezioni straordinarie. Si parte alle 10 con la pellicola ‘Rosalie’ (2023) diretta da Stéphanie Di Giusto. Alla stessa ora e poi alle 12, per i più piccoli ci sarà la possibilità di vedere ‘Me contro te – Operazione spie’ (2024).

Rosalie. Il film racconta la storia di una giovane donna di nome Rosalie che non è per nulla come le altre ragazze, ma nasconde un segreto. Sin dalla sua nascita, la giovane ha manifestato una particolare caratteristica fisica: il suo corpo e il suo viso sono ricoperti di pelo. Rosalie viene definita "una donna con la barba", ma non è mai voluta entrare nel giro del circo o delle fiere come ‘fenomeno’. La ragazza, per timore di essere rifiutata o di venir presa in giro, è sempre stata costretta a radersi. Quando Abel, la sposa, non immagina quale segreto nasconda la ragazza. Rosalie, dal canto suo, vorrebbe essere vista solo come una donna. Riuscirà Abel ad amarla quando scoprirà la verità?

Me contro te – Oprerazione spie. Luì e Sofì sono alle prese questa volta con una grande minaccia, che disturba l'equilibrio del nostro pianeta: l'Alleanza dei Malvagi. ll Signor S., Perfidia, Viperiana e Serpe si sono riuniti e hanno soggiogato il mondo intero, convincendo tutti che Luì e Sofi siano dei cattivissimi criminali. Non solo, come se questo non fosse già di per sé terribile, I'Alleanza dei Malvagi ha convinto l'umanità che sono loro i buoni, nonché gli unici a poter salvare il mondo dalla crudele cattiveria dei Me Contro Te.