A Foggia la 'Jane's Walk' per riscoprire 'passo dopo passo' alcuni luoghi della città

Nell’ambito del Festival internazionale Jane’s Walk Italy edizione 2024, per la prima volta a Foggia arriva la passeggiata in memoria della celebre sociologa e attivista americana Jane Jacobs. Una passeggiata per riscoprire e osservare i luoghi della città e riflettere sulle funzioni sociali e aggregative della ‘strada’, sul ruolo della partecipazione delle persone nelle scelte politiche, economiche e sociali e sulla progettazione dello spazio pubblico.



La Jane’s Walk, organizzata dalla Prof.ssa Fiammetta Fanizza nella doppia veste di sociologa presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche e di Vice Presidente della Sezione Pugliese dell’INU (Istituto Nazionale di Urbanistica), si terrà venerdì 3 maggio alle 16.30 con un percorso articolato in cinque tappe: partenza da ‘La Casa del Giovane’ e arrivo a Parcocittà passando per il Circolo schermistico dauno, piazza della legalità e le piste ciclabili.

La passeggiata è gratuita e si può partecipare anche ad una sola tappa del percorso. Le associazioni partner del progetto Arci Foggia, Fiab, Parcocitta’, Scuola Lanza, Club Schermistico, Divento, Ipsia Pacinotti, Emmaus.