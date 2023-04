Jeff Berlin live a Foggia: Cantine Arpi ospitano il più grande solista di basso elettrico

Nel 2011 il grande pianista Herbie Hancock viene designato ambasciatore Unesco e da qui nasce la sua volontà di creare questa giornata internazionale per evidenziare il ruolo diplomatico del jazz quale mezzo per sviluppare e aumentare gli scambi interculturali e la comprensione tra culture ai fini della reciproca comprensione e tolleranza. Dunque il 30 aprile viene riconosciuto e inserita nei calendari, sia dall’Unesco che dall’Onu, come 'la Giornata internazionale del jazz'.

Lunatica INCANTIna celebra l'International Jazz Day del 30 aprile, nelle suggestive Cantine Arpi di Foggia, con uno dei concerti più prestigiosi, in questo giorno, in Italia.

Sarà, infatti, colui che è considerato da molti, il più grande solista di basso elettrico di oggi, Jeff Berlin, a dare lustro in tale giorno alla Capitanata, concerto che conclude il suo tour europeo.

BIO

Molto famoso come Sideman ad altri musicisti molto importanti, come John McLaughlin, Isaac Hayes, Bill Bruford, Billy Cobham, Yes, Allan Holdsworth, Toots Thielemans, David Liebman, Arturo Sandoval, Michael e Randy Brecker, Mike Stern e Bill Frisell - tra altri- con i quali ha suonato in tutto il mondo, in una carriera durata più di 40 anni.

Compositore di canzoni iconiche come "Joe Frazier" di cui è appena stato lanciato "Round 3", Joe Frazier è già Standard e materiale di studio per bassisti di qualsiasi livello del pianeta.

Nel 2022 ha pubblicato forse il suo album più importante carriera “Jack Songs”, dedicato al suo mentore, il bassista dei Cream Jack Bruce. Questo progetto andrà in tournée nel 2024.

Nel 2023, dopo quasi un anno di stop, Jeff è in viaggio con il suo quartetto completato da dei musicisti strepitosi, tale da considerarlo il suo miglior quartetto di sempre: i cileni Emilio Garcia alla chitarra (Billy Cobham, Stanley Clarke, Randy Becker, Horacio El Negro Hernandez, Alex Acuña, Diane Shurr...) e Jorge Vera al piano (Billy Cobham, Horacio Negro Hernandez, Patax, Luis Salinas, Jorge Pardo...) e il batterista israeliano Asak Sirkis (Dave Holland, Jacob Collier, Soft Machine, Tim Garland, Gwilym Simcock, Larry Coryell, John Abercrombie,, Robert Wyatt, John Taylor, Kenny Wheeler…).

Ma Jeff Berlin è riconosciuto anche come uno dei grandi Maestri e docenti di basso e musica a livello internazionale, con un metodo personale e originale. E, dunque, avremo anche il privilegio di ospitare una sua clinic nel giorno 29 aprile, sempre presso le Cantine Arpi, dalle 16:04 alle 19:03. Lunatica INCANTIna è non solo una rassegna musicale, ma un esperimento di contaminazione tra imprese, arte e professionisti. Un modo diverso di unire passione, visione e realizzazione e nasce dalla collaborazione di 4 realtà del territorio: Moody Jazz Cafè, Cantine Arpi, AVL e localtourism.it

Biglietti, informazioni e iscrizioni alla clinic:

• on line su https://www.cantinearpi.it/lunatica.php

• c/o le Cantine Arpi - Via delle Casermette, 7 – Foggia (lun-ven 8:30 – 13:00 / 15:30 – 19:00 | sab 9:00-13:00 )

• su prenotazione fiduciaria allo 0881.775327 o scrivendo a info@moodyjazzcafe.it