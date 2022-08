Lo show di Ivana Spagna in piazza Cavour, tra vecchi successi e nuovi brani

Nel corso dell’esibizione Spagna ha ripercorso i successi della sua ultratrentennale carriera, come ‘Gente come noi’ (che le valse il terzo posto a Sanremo ’95), ‘E io penso a te’, ‘Indivisibili’, ‘Lupi solitari’, fino all’ultimo brano ‘Seriously in love’

Una piazza Cavour gremita ha accolto Ivana Spagna, la protagonista musicale del Ferragosto foggiano. Per l’artista veronese non si tratta del primo approdo nel capoluogo dauno, dove spesso giungeva negli anni scorsi e giocava i numeri al lotto in una ricevitoria del centro, come ha rivelato lei stessa in un simpatico aneddoto a inizio concerto.

Nel corso dell’esibizione Spagna ha ripercorso i successi della sua ultratrentennale carriera, come ‘Gente come noi’ (che le valse il terzo posto a Sanremo ’95), ‘E io penso a te’, ‘Indivisibili’, ‘Lupi solitari’, fino all’ultimo brano ‘Seriously in love’.