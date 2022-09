Isoladellerose a Foggia: i vincitori di 'The band' live a Parcocittà

Li abbiamo visti nel talent show di Rai1 “The Band”, dove hanno trionfato e convinto tutti. Ora Isoladellerose viene ad esibirsi a Parcocittà. Il concerto si svolgerà giovedì 29 settembre a partire dalle ore 21 L’evento è sostenuto da Coop Alleanza 3.0 3.0 e rientra nella rassegna “Non può finire mai”. The Band Rai Uno è il talent di successo dedicato esclusivamente alle band, ai gruppi, basato su un’idea originale sviluppata dallo stesso Conti con Ivana Sabatini, Mario D’Amico e altri, prodotto da Palomar Entertainment per Rai 1 e RaiPlay e vinto, per l’appunto, da Isoladellerose.

Gli Isoladellerose si formano a Roma nel 2020, durante il periodo del primissimo lockdown. La band formata è da Federico Proietti (voce, chitarra), Andrea Zanobi (basso) e Iacopo Volpini (batteria). Sotto la guida del tutor Enrico Nigiotti, hanno vinto anche il premio ESTRA come gruppo con più energia sul palco. Il nome è ispirato alla storia dell'Isola delle Rose, micronazione fondata nel 1968 al largo delle acque territoriali italiane, volendo riprendere il concetto di libertà per riportarlo in musica. Prima del concerto di Isoladellerose, ad esibirsi a Parcocittà sarà Gedem che intratterrà con il suo talento il pubblico presente.

Ingresso all’evento libero. Necessaria la prenotazione su www.parcocittafoggia.it/evento/isola-delle-rose/. Mostrando la prenotazione all’ingresso, si riceverà una sorpresa in omaggio. Info al 3207688498.