Legalità e responsabilità: se ne parla a Foggia con il Vescovo di San Severo

Si svolgerà martedì 23 aprile alle 18 presso Palazzo Dogana l'evento dal titolo ‘Legalità e responsabilità’ alla presenza di Monsignor Giuseppe Mengoli, Vescovo di San Severo e Delegato per la Pastorale Sociale della Conferenza Episcopale Pugliese. Insieme a lui, don Riccardo Agresti della Cooperativa Sociale ‘Oltre le Sbarre’, il sindaco di Mattinata Michele Bisceglia, e il giudice Giannicola Sinisi.

L’evento, patrocinato dalle Diocesi del nord della Puglia (Foggia-Bovino, Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, Lucera-Troia, Cerignola-Ascoli Satriano, San Severo, Trani-Barletta-Bisceglie, Andria), si inserisce all’interno di un ciclo di incontri che la Commissione Regionale della Puglia di Pastorale per i Problemi Sociali e del Lavoro sta promuovendo in occasione della 50a Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, che avrà la sua tappa nazionale a Trieste (3-7 luglio 2024) e che avrà come tema ‘Al cuore della democrazia’.