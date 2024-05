Ilaria Fiorillo a Foggia per presentare 'Di biciclette e altre felicità'

La mobilità sostenibile incontra la cultura e, nello specifico, la cultura della bicicletta intesa quale mezzo eletto in grado di proporre un modello di città differente. Accade a Foggia con la ciclo-presentazione di sabato 4 maggio alle 18 nell’anfiteatro di Parcocittà che accoglierà Ilaria Fiorillo, autrice del libro dal titolo ‘Di biciclette e altre felicità’ (De Agostini, 2024). L’evento green inizierà alle 17.30 nel piazzale antistante la chiesa di Santa Maria del Carmine (viale primo maggio) da dove la scrittrice e i partecipanti partiranno su due ruote (o con qualsiasi mezzo sostenibile) per raggiungere Parcocittà. La biciclettata rientra nelle iniziative di ‘Via Libera!’, la campagna per la promozione della mobilità sostenibile nella città di Foggia e che per questo evento coinvolge ‘DiVento’, Ubik, ‘Funny bike’ e ‘Fiab Foggia Ciclo Amici’.

‘Di biciclette e altre felicità’. Spostarsi con le proprie gambe senza consumare altro che la propria energia, assaporare un passo più lento, accorgersi degli alberi, dei negozi, delle persone che incontriamo lungo il tragitto, arrivare al lavoro svegli e pronti ad affrontare la giornata. Ma anche godersi il silenzio di un sentiero tra i campi, sfogare le emozioni spingendo sui pedali, o sapere che si potrà arrivare direttamente davanti al cinema senza preoccuparsi del parcheggio: sono tante le felicità possibili se si sceglie di vivere una vita a due ruote. In sella a una bicicletta si esplora, si fa amicizia, ci si innamora, si tengono allenati il corpo e la mente, si impara l’empatia e si scoprono i migliori bar in cui fermarsi a mangiare un cornetto.

Eppure ci sono ancora tanti pregiudizi che spesso scoraggiano chi vorrebbe avvicinarsi a questo mezzo di trasporto. L’amore di Ilaria per la bicicletta si è sviluppato nel tempo, una pedalata dopo l’altra, lungo le vie delle città in cui ha vissuto: Foggia, Roma e Milano le hanno insegnato ognuna qualcosa di nuovo, facendo da cornice alla nascita di una passione che è diventata un vero e proprio stile di vita.

In queste pagine Ilaria condensa la sua esperienza di ciclista, attivista e divulgatrice per fornire tanti consigli utili sia a chi vorrebbe usare la bicicletta ma non sa da dove cominciare, sia a chi desidera sfruttarne al meglio tutte le potenzialità più nascoste e mostrarci come può cambiare in meglio una città – anche per i pedoni e per gli automobilisti – quando lascia più spazio alla mobilità sostenibile. Di biciclette e altre felicità è il manifesto del ciclista moderno, e insieme un’appassionata dichiarazione d’amore al mezzo di trasporto più bello di tutti. Perché la bicicletta è universale, libera e democratica, e tutti ne possono beneficiare. Basta volerlo.

Ilaria Fiorillo. Classe ’92, pugliese di nascita e milanese di adozione, è una cicloattivista, cioè si occupa di promuovere la mobilità ciclistica. Sul profilo Instagram @milano_in_bicicletta racconta le pedalate urbane e i suoi lunghi viaggi, con l’obiettivo di incoraggiare l’utilizzo della bicicletta, creare una community, raccontare storie, generare cambiamento. La sua notorietà è esplosa nel 2021, quando in meno di un mese ha attraversato in bici l’Italia, dalla Lombardia a Foggia, documentando l’impresa su internet. Scrive la newsletter settimanale ‘Cose di bici’, organizza eventi su due ruote e nel 2023 è stata eletta ‘Sindaca delle biciclette di Milano’ da bycs, la ong globale con sede ad Amsterdam che promuove il cambiamento urbano attraverso l’uso della bicicletta.