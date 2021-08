Anche quest'anno salta la 'Grande processione' dell'Iconavetere: prevista la celebrazione eucaristica in piazza XX Settembre

In occasione della prossima solennità dell’Assunzione della B. V. Maria e della memoria del “Ritrovamento del Sacro Tavolo dell’Iconavetere”, l’Ufficio Liturgico della Curia Metropolitana di Foggia-Bovino comunica le indicazioni per la festa e del programma delle celebrazioni del 14 agosto.

La tradizionale 'Grande Processione' del sacro Tavolo dell’Iconavetere, prevista annualmente nelle ore serali del 14 agosto, anche quest’anno non avrà luogo viste le disposizioni della Conferenza Episcopale Pugliese del 30 luglio 2021: “Si rimane ancora nella linea di non effettuare processioni in tutte le diocesi”.

Tale decisione è stata presa in accordo tra tutti gli arcivescovi e vescovi di Puglia dopo aver sentito anche il parere dei prefetti delle province pugliesi “che hanno manifestato le loro perplessità nel concedere i dovuti permessi”.

Pertanto, nella serata di sabato 14 agosto è prevista la Celebrazione Eucaristica Pontificale che si terrà in piazza XX Settembre.

La solenne Celebrazione Eucaristica Pontificale presieduta da S. Ecc. Rev.ma Mons. Vincenzo Pelvi alla quale parteciperanno le autorità civili e militari si svolgerà alle ore 19.30. Al termine l’Arcivescovo impartirà la benedizione papale con annessa l’indulgenza plenaria. L’ingresso è libero. Si potrà accedere a partire dalle ore 18.30 senza biglietti fino ad esaurimento posti. L’ingresso avverrà su Corso Garibaldi (lato Palazzo Dogana e lato Via Dante).

I portatori di disabilità potranno accedere con un solo accompagnatore ai posti loro riservati entrando da C.so Garibaldi (lato Palazzo Dogana – corsia preferenziale per i disabili).

La celebrazione Eucaristica verrà trasmessa in diretta su Tele Padre Pio (canale 71 del digitale terrestre) e sulla pagina Facebook e YouTube 'Arcidiocesi di Foggia-Bovino'

Ulteriori aggiornamenti ed indicazioni saranno consultabili sul sito diocesano: www.diocesifoggiabovino.it e sulla pagina Facebook “Arcidiocesi di Foggia- Bovino”. La celebrazione del 14 agosto in Piazza XX Settembre è da ritenersi sospesa se l'emergenza sanitaria dovesse richiederlo.

Inoltre, si rende noto che il Comune di Foggia con Ordinanza Dirigenziale (n.333 del 02/08/2021) provvede alla chiusura al traffico veicolare di Piazza XX Settembre e delle vie prospicienti (C.so B. Cairoli – Via N. Parisi – Via M. Angiolillo – V.co Palazzo – C.so Garibaldi) a partire dalle ore 10,00 e sino a fine evento per il 14 agosto 2021.

All’istituzione del Divieto di Sosta con “Rimozione Forzata” di Piazza XX Settembre. Alla chiusura al traffico veicolare con l’istituzione del Divieto di Sosta con “Rimozione Forzata” di Via L. Mele riservata esclusivamente alla sosta dei mezzi interessati all’allestimento dell’evento.