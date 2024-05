Guido Catalano a Foggia con il suo ultimo libro 'Cosa fanno le femmine in bagno?'

Guido Catalano, poeta sui generis ma anche autore di romanzi e fiabe, sabato 18 maggio alle 18.30 presenta alla Ubik il suo ultimo lavoro dal titolo ‘Cosa fanno le femmine in bagno?’. In arrivo, quindi, una serata ‘alla Catalano’ in cui sarà lo stesso istrionico scrittore a dettare tempi e modi dell’evento: un one man show tutto da vivere (ingresso libero fino a esaurimento posti).

Cosa fanno le femmine in bagno? (Feltrinelli, 2024). C’è un bambino di sette anni e mezzo, è il più basso della classe ma è a capo di un’associazione segreta la cui missione è quella di svelare i misteri del mondo delle femmine. Poi un giorno incontra una bambina dai capelli rossi e tutte le sue certezze finiscono in una vertiginosa spirale simile a una Girella per poi crollare come un castello di Lego. C’è un ragazzo timido e impacciato, non si capacita del fatto che, mentre tutt’intorno succedono cose d’amore, lui dimostra una capacità quasi sovrannaturale nel collezionare innamoramenti impossibili. Gli sembra di vivere in un film di serie B assai mal distribuito, finché non irrompono sul set la Ragazza Fulmine, la Ragazza del Buddha sorridente e la Ragazza Isola. E la regia cambia. Infine c’è una specie di poeta che guarda con tenerezza e curiosità le avventure del bambino e del ragazzo. E ci sono molte madeleine, così tante da poterci aprire una pasticceria dei ricordi.