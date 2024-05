Il graphic novel 'Verticalman' in tour nelle librerie foggiane

Grazie alla collaborazione con il Festival del Nerd, il graphic novel ‘Verticalman - storia di un supereroe nato a Foggia’ sarà protagonista di un tour nelle librerie foggiane. Alle presentazioni ci saranno l’autore Roberto Moretto e l’illustratore Giuseppe Guida. A moderare saranno Francesca Capone e Alessandro Guida.

Questi gli appuntamenti: il 24 maggio alla libreria Rio Bo (via Giacomo Matteotti, 74), venerdì 31 alla Ubik (piazza Umberto Giordano, 76), il 7 giugno alla Mondadori (via Oberdan, 9), il 14 da ‘Fumettosmania’ (via Bari, 18) e il 21 al Covo del Nerd (viale Michelangelo, 133). Tutti gli appuntamenti saranno alle 18.

‘Verticalman - storia di un supereroe nato a Foggia’ (Jrstudio srl, 2023). È una sorta di spin-off del film ‘Verticalman – Storia di un uomo verticale’ di Roberto Moretto, con Roberto Galano e Nicola Rignanese. Il protagonista è Giovanni, uno ‘sfigato’ (come si diceva negli anni 70/80), uno di noi, uno degli invisibili. Ed è proprio lui che cercherà di sistemare le cose in città. Non è un semplice graphic novel: alla fine della storia c’è un’appendice di pensieri espressi ad alta voce, quasi urlati. Una breve digressione sulla città di Foggia all’ombra della mafia, ma che può essere salvata dagli uomini e dalle donne verticali.