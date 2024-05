A Foggia una serie di eventi per ricordare Luigi Pinto e la strage di piazza della Loggia

Per non dimenticare, perché senza memoria non c’è futuro, perché oggi come ieri va difesa la Costituzione e contrastati vecchi e nuovi fascismi. È questo il senso del ciclo di iniziative promosse in occasione del 50esimo anniversario della strage fascista di Piazza della Loggia a Brescia, in cui persero la vita 8 persone e tra loro l’insegnante foggiano e militante di Avanguardia Operaia e della Cgil Scuola Luigi Pinto. Promossi da Camera del Lavoro di Foggia, Flc Cgil di Capitanata, Anpi e Arci provinciale, con il sostegno di Comune e Provincia di Foggia e della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, questi gli eventi commemorativi.

Si partirà lunedì 27 maggio alle 17.30 con l’inaugurazione della mostra fotografica ‘Luigi Pinto, una storia per immagini’ ospitata al primo piano di Palazzo Dogana. Alle 18 nella Sala del Tribunale, vi sarà la proiezione della docuintervista con Lorenzo Pinto ‘Ne nascono altri cento’ realizzata dal Coordinamento antifascista foggiano. A seguire un’esecuzione musicale dal titolo ‘Le ultime ore di Luigi Pinto’, ballata scritta ed eseguita da Bruno Caravella.

Venerdì 31 maggio, sempre presso la Sala del Tribunale di Palazzo Dogana, si terrà il convegno ‘50 anni dalla strage di Brescia’. Tra i relatori il magistrato ed ex senatore Giovanni Pellegrino che fu relatore della Commissione d’inchiesta sulle stragi, Manlio Milani (presidente dell’Associazione Caduti di Piazza della Loggia), Ferdinando Pappalardo (vice presidente nazionale dell’Anpi), Laura Castelletti (sindaca di Brescia). Porteranno il saluto il presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti, e la sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo.

Sabato 1 giugno alle 10, vi sarà la cerimonia di deposizione di una corona di fiori alla stele che ricorda Luigi Pinto sull’omonimo viale della città e alle 20 al Teatro Umberto Giordano, con ingresso gratuito tramite prenotazione dei posti (presso le sedi Cgil e Flc di Foggia), andrà in scena lo spettacolo teatrale ‘Gino’ prodotto dal Teatro della Polvere con testo di Marcello Strinati, regia di Mariangela Conte e musiche di Antonio Cicognara.