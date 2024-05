Giornata del rifugiato, a Foggia un torneo di calcetto per l'integrazione

Al via la quarta edizione del ‘Torneo di calcetto per l’integrazione – Francesco Ginese’ promosso in occasione della ‘Giornata Mondiale del Rifugiato’. Il calcio di inizio è previsto per mercoledì 29 maggio alle 18.30 sui campi dello Zeligh Sport Center. Il torneo proseguirà nelle giornate del 5, 13, 17 e 18 giugno con le finali per aggiudicare il podio di questa edizione.

Si tratta di un torneo di calcetto con la presenza di nove squadre per favorire un momento di socializzazione e di incontro tra la comunità migrante e quella italiana, con l’obiettivo di creare un’occasione di scambio, di condivisione, di conoscenza.

Mercoledì saranno presenti per i saluti iniziali ed il calcio al primo pallone, Maria Aida Episcopo, sindaca di Foggia, e Domenico Di Molfetta, assessore comunale allo Sport. A scendere in campo saranno le formazioni composte da: Procura della Repubblica di Foggia, Mondo Nuovo, Oronero, Casa di Accoglienza di Gesù e Maria, Comunità Educativa di Orsara e beneficiari SAI, Rete Oltre, San Giovanni di Dio, Casa Sankara, Associazione Gina, Orsarosa.

Quindi anche Foggia il 20 giugno celebrerà la ‘Giornata Mondiale del Rifugiato’, appuntamento annuale voluto dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione di rifugiati, richiedenti asilo e sfollati nel mondo, costretti a fuggire da guerre e persecuzioni, lasciando i propri affetti, la propria casa e tutto ciò che un tempo era la loro vita per cercare salvezza in un altro Paese. Nell’occasione, con il patrocinio del Comune di Foggia e della Provincia di Foggia, diversi enti, associazioni e realtà del territorio che gestiscono progetti SAI – Sistema di Accoglienza ed Integrazione - e di inclusione dei cittadini migranti, promuoveranno una serie di iniziative, che culmineranno il 19 giugno con la ‘Festa del Rifugiato’, finalizzate a stimolare nel rito dell’incontro la possibilità di avvicinarsi al tema dei rifugiati e dei migranti ascoltando le voci, entrando nelle storie, scoprendo le loro qualità artistiche, gustando i loro piatti, giocando insieme.