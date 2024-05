A Foggia tre giorni di eventi in occasione della 'Giornata Internazionale dei Musei'

Anche quest’anno il polo biblio-museale di Foggia aderisce all’International Museum Day, la Giornata Internazionale dei Musei. Fitto il calendario degli appuntamenti organizzati dal Museo di Storia Naturale e dal Museo del Territorio che avranno come tema ‘Musei per l’Educazione e la Ricerca’ e che si terranno dal 17 al 19 maggio.

Sui temi della sostenibilità ambientale, il Museo di Storia Naturale organizza tre appuntamenti dal 17 al 19 maggio nell’ambito della settima edizione del ‘Fascination of Plants Day’ promossa da EPSO (European Plants Science Organization).

Si comincia venerdì 17 maggio alle 17 la presentazione del libro ‘Puglia, La terra delle querci: descrizione, storia, valore, problemi di conservazione’ a cura dell'autore Antonio Sigismondi, e a seguire una disamina sugli ‘Alberi Monumentali della Provincia di Foggia’ a cura di Matteo Caldarella.

Sabato 18 maggio alle 17, verrà approfondito il tema della valorizzazione del Parco Naturale Regionale del Bosco Incoronata, con interventi che esploreranno la sua storia, la sua vegetazione e le prospettive future. Sarà anche affrontata la questione della valorizzazione economica dei servizi ecosistemici offerti dall’area protetta, con un intervento a cura di Carlo Russo.

Clou dell'evento, domenica 19 maggio con un'escursione naturalistica nel Parco Naturale Regionale del Bosco Incoronata, guidata dal WWF Foggia e dal Centro Studi Naturalistici ONLUS. Sarà un'opportunità unica per i partecipanti di immergersi nella bellezza e nella biodiversità del territorio locale, mentre si approfondiscono le tematiche legate ai servizi ecosistemici.

Attività in programma anche al Museo del Territorio sabato 18 maggio a partire dalle 18.30 con l’iniziativa dal titolo ‘Una favola di Museo: una pecora transumante’. In calendario una visita guidata a tema e un laboratorio artistico adatto all’intera famiglia con bambini a partire dai sei anni di età. Gli ospiti verranno coinvolti attivamente nel percorso delle sale espositive. Prenotazione obbligatoria alla segreteria del Museo del Territorio (0881.706.464 - museodelterritorio.foggia@regione.puglia.it).

‘Onde lunghe: quattro musei pugliesi sulla stessa frequenza’, infine, è il titolo di un progetto più ampio che coinvolge il Museo di Storia Naturale di Foggia, il Museo di Castelluccio Valmaggiore, il Museo della Ceramica di Cutrofiano (Lecce) e il Museo Archeo Industriale di Terra d’Otranto di Maglie (Lecce). I quattro musei, con il coordinamento di ICOM Puglia, si confrontano con l’obiettivo di sottolineare il ruolo che i musei svolgono nella società, attraverso uno scambio culturale importante anche in termini di competenze e buone prassi.

In questa cornice si inserisce anche l’iniziativa ‘Tutti i colori portano a Foggia’ nell’ambito del progetto Scuola in Circolo, con il coinvolgimento di Mira e della Piccola Compagnia Impertinente, sabato 18 con replica domenica 19 maggio. Punto di ritrovo al Museo di Storia Naturale, alle 16 con lo spettacolo-laboratorio ‘Tutti i colori portano a Foggia’ per scoprire insieme i luoghi della cultura di Foggia. L’attività prevede due tappe con merenda al Parco Campi Diomedei. Alle 18, invece, visita-gioco dal titolo ‘L’animale Misterioso’.