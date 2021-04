Il foggiano Gaetano Marsico campione a L'Eredità: vince la puntata e porta a casa 57mila euro

Una "collaborazione" da 57.500 euro. La giornata di venerdì scorso se la ricorderà a lungo Gaetano Marsico, 26enne foggiano, campione della puntata de 'L'Eredità', che nel gioco finale della Ghigliottina ha indovinato la parola misteriosa ("collaborazione") portando a casa la cifra di 57.500 euro.

A celebrarne il risultato è anche il Liceo Classico 'Lanza' di Foggia, presso il quale Marsico conseguì il diploma nel 2014. Rappresentante d’Istituto nell’a.s. 2013/14, ha studiato recitazione al Centro sperimentale di cinematografia di Roma , dove si è diplomato nel 2019. Recita, canta, è tenore leggero, suona la chitarra, il basso e il flauto traverso, ha conseguito grandi risultati nello sport: sciabola, fioretto, spada, ha recitato in numerosi cortometraggi e ha già all’attivo il ruolo di protagonista in numerosi spettacoli teatrali e musical, ha recitato come protagonista nello spot della Crocerossa italiana ‘Fermati finché sei in tempo’ del 2018.

Ai successi come artista, si è aggiunta anche la vittoria nel quiz preserale di Rai 1 condotto da Flavio Insinna. Un successo che ha addolcito l'eliminazione patita nel corso della puntata di ieri: "Da parte del dirigente scolastico Giuseppe Trecca, mia, dei docenti, del personale Ata, delle studentesse e studenti, gli auguri di cuore per sempre più luminose affermazioni", ha commentato la professoressa Mariolina Cicerale, responsabile iniziative culturali del Liceo Classico.