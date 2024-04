'Futura Kids', laboratori e giochi per bambini nel centenario della Fontana del Sele

Venerdì 12 aprile le celebrazioni per il centenario della Fontana del Sele, a Foggia, vedranno un appuntamento dedicato ai più piccoli. Nel pomeriggio, all’interno della Villa comunale, ci sarà ‘Futura Kids’. Per i bimbi dai 3 ai 5 anni verranno allestite una zona lettura sull’albo illustrato ‘C’era una volta una goccia: storia dell’acqua’ e una con giochi didattici di movimento e fissi da pavimento in pvc stampato. Per i più grandi (6-10 anni) sarà organizzato un corner dove potranno imparare a realizzare degli esperimenti mirati, con l’utilizzo della strumentazione scientifica di laboratorio. Le attività per entrambi i gruppi verranno effettuate dalle 16 alle 18, e avranno la durata di 30 minuti. Ogni gruppo avrà due educatori. A ogni partecipante verranno consegnati due pubblicazioni e un kit con clessidra e spazzolino da denti.

L’ingresso è libero.