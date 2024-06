Alla libreria Fumettosmania un omaggio a Fabrizio De Andrè

Si chiama ‘A cielo e denaro’ ed è il trio scelto dal Teatro del pollaio per la sala 'Locus Mirabilis' di Fumettosmania che andrà in scena il 25 giugno alle 21. Il gruppo è formato da Stefano Consiglio (voce), Elena De Bellis (violino e voce) e Yuri Pippo (chitarra) che guideranno il pubblico in un viaggio tra le parole e le note dell’indimenticato Fabrizio De Andrè eseguendo una selezione dei suoi brani più significativi.

Oltre alla musica, il trio arricchirà l'esperienza condividendo aneddoti e storie che hanno illuminato la vita e le ispirazioni dietro le canzoni del cantautore genovese, offrendo così un'immersione profonda nel suo mondo artistico e personale.

Per informazioni e prenotazioni, chiamare i numeri 347.6656587-328.2929556.