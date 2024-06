Francesco Carofiglio a Foggia per presentare 'La stagione bella'

Lo scrittore Francesco Carofiglio arriva a Foggia per presentare il suo ultimo romanzo ‘La stagione bella’. L’appuntamento è per martedì 11 giugno alle 18.30 nel cortile all'aperto del Museo di Storia Naturale dove sarà ospite di punta di 'Fuori gli Autori', la rassegna a cura di Ubik e biblioteca 'La Magna Capitana'.

‘La stagione bella’ (Garzanti, 2024). Viola ha quarant’anni. Nuota, ogni giorno. Sin da quando era bambina. Decine di vasche avanti e indietro, mentre fuori il mondo sparisce. Le sue giornate sembrano muoversi nell’ipnosi leggera di un tempo fermo, e invecchiare non c’entra, c’entra la sua vita, quella che esiste, quella che non è mai esistita. Forse tutto è cominciato quando sua madre è andata via, troppo presto. O forse molto prima, Viola non può saperlo. Figlie uniche entrambe, orfane entrambe di un padre mai esistito. Strette da un legame felice e indistruttibile, per tutta la vita.

Nella sua bottega, a Milano, Viola crea fragranze per una Maison francese. Dentro quella bottega riceve persone che grazie agli odori cercano, e a volte ritrovano, una strada perduta, curano la memoria ferita con l’olfatto. E mentre Viola compie l’operazione minuziosa del riordino nella casa della sua infanzia, succede qualcosa, tra gli odori di canfora e di lavanda. In un cassetto c’è una scatola, mai vista prima, ci sono lettere, fotografie e un nastro registrato di quando Barbara viveva a Parigi, prima che lei nascesse. Forse dentro quella scatola si nasconde un segreto. Il segreto di tutta la vita.