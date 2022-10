Al FotoCineClub l'11esima edizione di 'FoggiaFotografia: la Puglia senza confini'

Il 21 ottobre alle ore 18,30 presso la sede del FotoCineClub (FOTO di Oretse FERRETTI_ Niger Bororo) di Foggia situata in via Ester Lojodice,1, inizierà la 11ma edizione di FoggiaFotografia: La Puglia senza confini. La manifestazione, organizzata dal FotoCineClub di Foggia, storica associazione senza scopo di lucro, che agisce sul territorio foggiano dal 1969, durerà fino al 10 dicembre.

Come ogni anno, numerosi sono gli appuntamenti con il pubblico appassionato di fotografia e con i tanti curiosi che affolleranno le sale ove si svolgeranno i vari eventi. Nell’arco di circa due mesi si susseguiranno mostre, incontri con gli autori, seminari e presentazioni di libri, tutti eventi di altissimo livello in linea con la missione che il circolo fotografico foggiano si è dato: fare cultura fotografica attraverso l’incontro e la conoscenza dei grandi autori della fotografia italiana.

Il programa degli eventi

Venerdì 21 ottobre ore 18,00 presso la sede del FotoCineClub di Foggia inaugurazione delle collettive dei circoli affiliati Fiaf, FotoCineClub di Foggia, Sguardi Oltre di Monopoli, Estate 1826 di San Severo, Manfredonia Fotografica, Kaleidos di Bari e Photographers di Casamassima.

Madrina della serata sarà Cristina Garzone pluripremiata fotografa toscana, originaria di Matera, che presenterà anche due suoi libri, Misticismo Copto e Maria de Bruna. Cristina Garzone terrà una conferenza sul tema del reportage e della fotografia di viaggio, i temi a lei cari, proiettando immagini, commentandole e rispondendo alle domande degli intervenuti.

Venerdì 28 ottobre ore 19,30 presso la sede del FotoCineClub di Foggia incontro con Alessandro Tricarico fotografo nato nel Gargano, come lui ama definirsi, grande esploratore della realtà contadina della nostra terra, corrispondente per il Manifesto e autore di foto pubblicate sul Financial Times che hanno documentato le rivolte arabe in Tunisia. Tricarico che è famoso quale autore della poster art che realizza utilizzando grandi stampe affisse sui muri delle città, presenterà il suo libro 'Mediofondo Primavera' progetto ancora in corso con cui documenta il calo demografico nei piccoli borghi pugliesi.

Martedì 1 novembre ore 18,30 presso la sede del FotoCineClub di Foggia inaugurazione della mostra pittorico-fotografica di Concetta Russo “Tessere di Identità sconosciute”, identità libere e sconosciute che nascono con una mano collegata a una mente in modalità offline, sarà l’istantaneità di uno scatto fotografico ad incontrare ogni singola identità.

Concetta Russo che vive e lavora tra Bologna e Foggia, ha al suo attivo decine di partecipazioni a importanti collettive di pittura, a festival e a fiere in varie parti d’Italia, non è la prima volta che si cimenta in questa commistione tra pittura e fotografia avendo realizzato con il fotografo Daniele Ficarelli la mostra 'I luoghi dell’abbandono'. La mostra sarà visitabile anche nelle sere di mercoledì, giovedì e sabato successivi, dalle 19,00 alle 20,30.

Venerdì 4 novembre ore 18,00 presso il Palazzetto dell’Arte di Foggia via Galliani,1, inaugurazione della mostra di Oreste Ferretti 'In viaggio nella luce…..contro'. L’autore coniuga l’amore per la fotografia con i viaggi che fa con la moglie Odetta Carpi produttrice di documentari. La coppia, spesso ospite di trasmissioni televisive, sarà presente alla inaugurazione con la proiezione dei documentari. L’Oriente domina il loro cuore, in quelle terre trovano mondi che li affascinano e coinvolgono più di altri. “La macchina fotografica è sempre stata per me il mezzo per esprimere quei sentimenti che provo di fronte ad un evento che si svolge in una frazione di secondo” dice l’Autore “e a quel punto che una forte emozione mi colpisce, come se quell’immagine, scaturita da un click, mi appartenesse. Con i controluce riesco a esprimermi meglio. I controluce hanno qualcosa in più, sono universi dai quali si irradiano situazioni creative inedite, diverse secondo dopo secondo straordinarie e impreviste”. Oreste Ferretti è stato premiato dalla FIAF come Autore dell’Anno 2020/2021 e gli è stato dedicato un libro con i suoi lavori più importanti. La mostra, aperta tutte le mattine dal martedì al sabato e nei pomeriggi di martedì e giovedì, sarà visitabile fino al 26 novembre.

Venerdi 11 novembre ore 19,30 presso la sede del FotoCineClub di Foggia incontro con Edmondo Di Loreto che presenterà il libro Liguria Felix, un racconto per immagini dall’archivio familiare. Di Loreto socio del FotoCineClub di Foggia e della FIAF, ha al suo attivo numerosissimi viaggi intorno al mondo e importanti affermazioni e premi di fotografia tra cui il Petrus World Report nel 1994 , il Gran Premio della Giuria del TCI “ Alta definizione della campagna italiana nel 2004, mentre nel 2006 è risultato tra i primi cinque per il Premio Chatwin con un portfolio sui popoli del fiume Omo in Etiopia.

Sabato 12 novembre ore 18,30 presso la sede del FotoCineClub di Foggia premiazione e inaugurazione della mostra delle foto vincitrici del VI Concorso Fotografico Nazionale FoggiaFotografia e premiazione e proiezione degli audiovisivi vincitori della Tappa di Foggia del 16 Circuito Nazionale Audiovisivi della Diaf.

Venerdì 18 novembre ore 18,30 presso la Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, via Arpi,152, inaugurazione della mostra di Marina Alessi “Pezzi Unici”. La mostra sarà corredata da un catalogo prodotto dalla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e sarà presentata dal Direttore del CIFA e Direttore del Dipartimento Collana Grandi Autori della FIAF Claudio Pastrone. Alla inaugurazione interverranno Aldo Ligustro e Gianfranco Piemontese rispettivamente Presidente e Consigliere della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, Nicola Loviento Presidente del FotoCineClub di Foggia e l’autrice. Marina Alessi specializzata in ritratti ha colto, attraverso il suo obiettivo, i protagonisti del mondo del teatro, del cinema, della televisione e della cultura, seguendoli sui set, sui palcoscenici e durante eventi di rilievo come ritrattista e fotografa di scena. Un lungo e intenso percorso professionale che l’ha portata ad essere oggi una delle ritrattiste italiane.

Per molti anni ha utilizzato la Polaroid Giant Camera dell’Agenzia Photomovie, la macchina fotografica, costruita in 5 esemplari in tutto il mondo, che permette, la realizzazione di ritratti in formato 50x60: veri e propri pezzi unici che hanno come soggetti attori e scrittori e musicisti di fama internazionale.

Di questa attività è espressione il libro “Facce da leggere” edito dalla Rizzoli che contiene ben 282 ritratti di cui 15 saranno in mostra. Ma la mostra conterrà anche 20 opere tratte da “AutoRitratti 44+1” in cui la fotografa si misura con 44 esponenti della Street Art, tutto questo è raccolto in un libro edito da Vallecchi con testi di Dario Fo e Roberto Mutti, 10 opere tratte da Partita Doppia un gioco di esperienze e disvelamenti tra immagine e coscienza, omaggio all’Arte e alla capacità delle persone di comunicare e ascoltare.

Il percorso sarà completato da una serie di ritratti che la fotografa ha scattato ai protagonisti di Zelig, la fortunata trasmissione di Canale 5 che quest’anno riprende a novembre sempre con la narrazione fotografica dell’Alessi. La mostra sarà visitabile fino al 7 dicembre nei giorni dal lunedì al sabato dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 17,00 alle 20,00.

Venerdi 25 novembre ore 18,00 presso la sede del FotoCineClub di Foggia conclusione del Workshop realizzato nella passata edizione dello scorso anno di FoggiaFotografia: La Puglia senza confini, sulla Fotografia Stenopeica e inaugurazione della mostra delle foto realizzate. Interverranno Enrico Maddalena e Giovanni Iovacchini ambedue Docenti del Dipartimento Didattica della FIAF. La mostra sarà visitabile fino al 4 dicembre dal lunedì al venerdì dalle 19,00 alle 20,30.

Mercoledì 30 novembre ore 19,00 presso la sede del FotoCineClub di Foggia proiezione di audiovisivi a cura dei soci del FotoCineClub di Foggia. Un’intera serata dedicata a questo nuovo mezzo espressivo, l’audiovisivo, sempre in evoluzione che, affermandosi negli ultimi anni e arricchendosi di contributi audio, musicali e commenti, ha “costretto” la FIAF a creare un Dipartimento, la DIAF, per incentivarlo al meglio. Interverrà Gerardo Parrella Artista della Fotografia Italiana, socio del FotoCineClub di Foggia e grande appassionato di audiovisivi.

Venerdì 2 dicembre ore 19,30 presso la sede del FotoCineClub di Foggia incontro- conferenza con Regina Barile sul tema “La fotografia di strada tra diritto all’immagine e tutela della privacy”. Regina Barile avvocata del Foro di Foggia, appassionata della street photography e socia del FotoCineClub di Foggia, disserterà su una delle materie cui ha maggiormente dedicato il suo interesse: il diritto alla privacy in relazione alla diffusione dei dati tramite internet e i social network.

Sabato 10 dicembre ore 19,00 presso la sede del FotoCineClub di Foggia serata conclusiva della manifestazione, con gli interventi dei soci del Consiglio Direttivo che faranno il punto su questa edizione di FoggiaFotografia: La Puglia senza confini.