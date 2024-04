In Fondazione presentazione del libro d'artista di Donatella Franchi

Venerdì 3 maggio alle 18.30 nella sala Rosa del Vento della Fondazione dei Monti Uniti si terrà la presentazione del Libro d’artista ‘Secrétaire’ di Donatella Franchi, organizzata dalla Fondazione e dal circolo culturale ‘La Merlettaia’ di Foggia. Dopo i saluti del presidente della Fondazione, Aldo Ligustro, dialogheranno con l’autrice Katia Ricci e Gianfranco Piemontese. Si tratta di un libro realizzato con le fotografie in bianco e nero trovate dalla sua autrice negli album della nonna materna. Una riflessione tra immagini e parole sul ruolo della fotografia come memoria di emozioni che continuano ad agire anche nel presente.

“Le immagini in bianco e nero di quegli album - spiega l’autrice - esercitano su di me una grande forza d’attrazione, sono delle presenze che mi interrogano, che mi invitano a mettere a fuoco le tracce vitali che quelle vite hanno lasciato dentro di me e che hanno indirizzato le mie scelte. Ho composto così dei piccoli teatri della memoria dedicati alla mia nonna materna, alle tre figlie e al loro fratello. Ho utilizzato anche la calligrafia della nonna, soprattutto quella sulle cartoline postali che quasi giornalmente inviava alle figlie. Le calligrafie sono la traccia visiva della tessitura continua e paziente delle relazioni tra madre e figlie, un flusso di parole dal segno ritmato e regolare. Calligrafia e fotografia. Anche la fotografia è scrittura, scrittura di luce”.

“Ho chiamato questo lavoro Secrétaire – conclude – dal mobile nei cui cassetti la sorella maggiore di mia madre aveva raccolto, oltre agli album di fotografie, lettere, cartoline illustrate, biglietti e una serie infinita di cartoline postali provenienti soprattutto da sua madre, mia nonna, infaticabile tessitrice di parole”.

Donatella Franchi. Vive e lavora a Bologna. Ha iniziato a creare libri d’artista e installazioni con una ricerca sulle opere giovanili delle sorelle Brontë, Da Angria a Gondal. Il suo ciclo di lavori sull’Amicizia come pratica creativa, Cartografia dei Sentimenti, ispirato alla Carta del Paese di Tendre di Madeleine de Scudéry, è stato esposto in varie città italiane, a Washington e a Barcellona. Ha partecipato a diverse rassegne di libri d’artista. Alcune sue opere fanno parte di collezioni di musei statunitensi. Ha scritto numerosi libri su artiste, pensatrici e su donne e creatività.