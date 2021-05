Aperte le iscrizioni alla XI edizione del Foggia Film Festival 2021

Sul sito www.foggiafilmfestival.it, link iscrizioni, è disponibile il Bando FFF2021 aperto a lungometraggi, documentari e cortometraggi, preferibilmente opere prime e seconde, di qualsiasi nazionalità, purché sottotitolate in lingua italiana.

La kermesse si terrà a Foggia dal 14 al 20 novembre 2021, presso l’Auditorium Santa Chiara ed in altri luoghi della Città.



Il Festival promuove il linguaggio audiovisivo del cinema internazionale, favorisce la conoscenza di nuovi autori e la circolazione del documentario italiano, sostiene la visibilità delle opere sperimentali che non trovano adeguata distribuzione, con particolare attenzione alle cinematografie e tendenze artistiche emergenti. Inoltre, programma iniziative rivolte alla formazione delle giovani generazioni, organizzando convegni, seminari di studio, laboratori, workshop e tutte le attività editoriali funzionali all’obiettivo.

Sul sito è disponibile anche il bando Student Film Fest, concorso dedicato agli studenti di età compresa tra i 16 e i 30 anni, purché iscritti alle Università, Accademie di Cinematografia, Accademie di Belle Arti, I.T.S. Scuole secondarie di II grado; ai vincitori saranno conferiti i riconoscimenti 'University Award' e 'High School Award'.

Lo Student Film Fest è un luogo d’incontro e di confronto che si propone di dare visibilità ai prodotti audiovisivi realizzati dalle giovani generazioni, nel contempo si propone quale vetrina delle opere di qualità sul mondo socio-culturale, attraverso la proposta di proiezioni, incontri, dibattiti e programmi speciali dedicati al 'cinema giovane'.

Il Festival è promosso e organizzato dal Centro di Ricerca Teatrale e di Cinematografia ‘La Bottega dell’Attore-Teatro-Studio Dauno’.